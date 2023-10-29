Як легко перейти на українську: уродженець Краматорська Павло Вишебаба дав цінні поради

Воїн ЗСУ та письменник Павло Вишебаба пояснив важливість української. Він назвав рідну мову захистом від пропаганди Росії.

Український військовослужбовець, поет, музикант та активіст Павло Вишебаба народився у Краматорську, який став одним з перших міст, який окупували росіяни. За його словами, загарбники аргументували своє вторгнення тим, що вони з місцевими розмовляють однією мовою (російською) і тому нібито належать до однієї країни. Про це інформує 24 Канал.

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Які поради дав Вишебаба

Навесні 2014 року майбутній командир відділення 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша перейшов на українську. Зокрема й для того, щоб позбавити окупантів мовного аргументу. Як згадує Вишебаба, тоді в нього "наче перемикач якийсь спрацював".

За його підрахунками, 30 – 40% українців вагаються. Він закликав працювати з цією групою людей та спонукати спробувати говорити українською. Наш захисник вважає важливим підтримувати тих, хто хоче говорити українською, але кому з тих чи інших причин це важко робити.

Тому музикант дав кілька порад українцям, які теж хочуть перейти на рідну мову.

Якщо ви не готові прямо зараз перейти на українську в усіх сферах свого життя, переведіть гаджети на українську, переведіть всі пошукові системи в соціальних мережах, почніть спілкуватися українською,

– пояснив Вишебаба.

Воїн ЗСУ порадив таким людям спілкуватися українською з касирами, продавцями, офіціантами, навіть якщо це будуть короткі діалоги. Поступово ці бесіди ставатимуть довшими. Згодом почнеться перехід на українську у розмовах з родичами.

Поставте собі мету: сьогодні я переходжу на українську – крапка. Почніть з малого, йдіть маленькими кроками,

– наголосив військовослужбовець.

Вишебаба зізнався, що він почав думати українською лише через 3 місяці після переходу на рідну мову. Сам він одразу перейшов на українську в усіх сферах, однак це було непросто. Тому активіст радить іншим людям поступово переходити на рідну мову.

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