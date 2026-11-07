У вишах України знову будуть перевірки

У січні 2027 року знову перевірятимуть навчання в університетах студентів віком понад 25 років. Цим займатиметься Державна служба якості освіти.

Про це повідомив голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак під час зустрічі з ректорами ЗВО України.

Що відомо про перевірки

Очільник ДСЯО зазначив, що за 5 років повномасштабної війни кількість таких студентів зросла приблизно у сім разів – з 30 тисяч у 2021/22 роках до 217 770 осіб. При цьому в деяких вишах такі студенти становлять до 98% контингенту.

Гурак також розповів, що перевірки виявляють численні порушення під час зарахування, навчання та оцінювання студентів. Тому ректори мають контролювати результати навчання студентів під час сесії.

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