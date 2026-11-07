У вишах України знову будуть перевірки
У січні 2027 року знову перевірятимуть навчання в університетах студентів віком понад 25 років. Цим займатиметься Державна служба якості освіти.
Про це повідомив голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак під час зустрічі з ректорами ЗВО України.
Що відомо про перевірки
Очільник ДСЯО зазначив, що за 5 років повномасштабної війни кількість таких студентів зросла приблизно у сім разів – з 30 тисяч у 2021/22 роках до 217 770 осіб. При цьому в деяких вишах такі студенти становлять до 98% контингенту.
Гурак також розповів, що перевірки виявляють численні порушення під час зарахування, навчання та оцінювання студентів. Тому ректори мають контролювати результати навчання студентів під час сесії.
Які масштабні схеми уникнення мобілізації виявили раніше
В Україні після 24 лютого 2022 року зросла кількість студентів, яким понад 25 років.
Очільник Державної служби якості освіти Руслан Гурак зазначив, що завдяки освіті вони можуть отримати право на відстрочку і так намагаються уникнути мобілізації.
За результатами перевірок ДСЯО вже відрахували 50 тисяч студентів віком 25+, які вступали з порушеннями закону. Правоохоронці при цьому відкрили вісім кримінальних проваджень щодо посадовців закладів освіти, затримали деканів і ректорів окремих вишів.
Загалом ДСЯО встановила кілька масових схем зарахування студентів, яким понад 25 років, до закладів освіти для уникнення призову. Під час перевірок зафіксували й випадки корупції.
У 2023 – 2024 роках держава законодавчо перекрила основні лазівки для вступу ухилянтів до вишів. Натомість такі студенти, яким понад 25 років, переорієнтувалися на коледжі.