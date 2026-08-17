Не як у старших класах: скільки насправді триває урок у першокласників

Перший клас має свій ритм навчання, і навіть уроки тут коротші, ніж у старших школярів. Для наймолодших учнів закон встановлює окрему тривалість занять, яка поступово збільшується у наступних класах.

У 2026 році ці норми залишаються чинними, а окремі обмеження стосуються роботи дітей із комп'ютерами, планшетами та іншими гаджетами. Скільки триває урок у першому класі та скільки часу дитина може безперервно працювати перед екраном, визначають законодавство та Санітарний регламент для шкіл.

Скільки триває урок у першому класі?

Для першокласників безперервна навчальна діяльність не може тривати понад 35 хвилин. У 2 – 4 класах цей час збільшується до 40 хвилин, а починаючи з 5 класу – до 45 хвилин.

Тож звичний 45-хвилинний урок, який мають старші школярі, на першому році навчання не проводять. Для першокласників встановлена коротша тривалість, а перехід до довших занять відбувається поступово в наступних класах.

Окремо школа визначає тривалість перерв і те, як під час навчання чергуватимуть різні види діяльності. Під час роботи з технічними засобами також мають проводитися вправи з рухової активності та гімнастика для очей.

35 хвилин уроку – не 35 хвилин перед екраном

Під час дистанційного або іншого навчання з використанням гаджетів тривалість самого заняття не змінюється, однак безперервно дивитися в екран першокласник не повинен. Для учнів 1 класу робота з комп'ютером, планшетом чи іншим технічним засобом має тривати не більше 10 хвилин поспіль.

Це означає, що решту уроку вчитель може організувати без екрана – наприклад, запропонувати роботу із зошитом чи підручником, вправи або інші завдання. Після роботи з гаджетами Санітарний регламент передбачає рухову активність і вправи для очей.

Отже, для першокласників важливо розрізняти дві норми: весь урок може тривати до 35 хвилин, але безперервна робота з гаджетом у його межах значно коротша. Саме ці правила залишаються актуальними для українських шкіл у 2026 році.