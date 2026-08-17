В 2026 году эти нормы остаются в силе, а отдельные ограничения касаются работы детей с компьютерами, планшетами и другими гаджетами. Продолжительность урока в первом классе и время, которое ребенок может непрерывно проводить перед экраном, определяются законодательством и Санитарным регламентом для школ.

Сколько длится урок в первом классе?

Для первоклассников непрерывная учебная деятельность не может длиться более 35 минут. Во 2–4 классах это время увеличивается до 40 минут, а начиная с 5 класса – до 45 минут.

Поэтому привычный 45-минутный урок, который есть у старшеклассников, в первом году обучения не проводится. Для первоклассников установлена более короткая продолжительность, а переход к более длительным занятиям происходит постепенно в последующих классах.

Отдельно школа определяет продолжительность перерывов и то, как во время обучения будут чередоваться различные виды деятельности. Во время работы с техническими средствами также должны проводиться упражнения на двигательную активность и гимнастика для глаз.

35 минут урока – не 35 минут перед экраном

Во время дистанционного или иного обучения с использованием гаджетов продолжительность самого занятия не меняется, однако первоклассник не должен непрерывно смотреть в экран. Для учеников 1 класса работа с компьютером, планшетом или другим техническим устройством должна длиться не более 10 минут подряд.

Это означает, что остальную часть урока учитель может организовать без экрана – например, предложить работу с тетрадью или учебником, упражнения или другие задания. После работы с гаджетами Санитарный регламент предусматривает двигательную активность и упражнения для глаз.

Итак, для первоклассников важно различать две нормы: весь урок может длиться до 35 минут, но непрерывная работа с гаджетом в его рамках значительно короче. Именно эти правила остаются актуальными для украинских школ в 2026 году.