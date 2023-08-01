Підготовка до навчального 2023/2024 року у розпалі: дистанційна школа "Оптіма" приймає заявки

Якісна та сучасна освіта – це квиток до успішного майбутнього для кожного учня та учениці. Досвідчені педагоги, перевірені методи та навчальні матеріали, які відповідають реаліям світу – усе це доступно у найбільшій дистанційній школі України.

Усе частіше можна почути скарги на те, що традиційна освіта не встигає відповідати на виклики часу. Чого лише варті підсумки цьогорічного НМТ – на іспиті було зафіксовано рекордну кількість спроб списати та виявити академічну недоброчесність, інформує 24 Канал.

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Окрім того, самі результати тесту також залишають бажати кращого. Звісно, на ситуацію сильно вплинула війна, але не можна закривати очі на той факт, що шкільне навчання онлайн або в очному режимі поки не може ефективно відповісти на виклики часу.

Варто розуміти, що без хорошого рівня освіти побудувати успішну та передову країну не вийде. Ба більше, дітям потрібне підґрунтя, щоб втілювати свої мрії в реальність, а без якісних знань це просто неможливо.

Тож про майбутнє школярів варто потурбуватися вже сьогодні, щоб їм не довелося "наздоганяти" пропущені знання завтра.

Дистанційна школа "Оптіма" – якісна освіта, доступна кожному

Щоб не переживати за якість освіти дитини, варто довірити її знання професіоналам. Таким як "Оптіма" – першій та найбільшій дистанційній школі України, де навчається понад 15 тисяч дітей від 1 до 11 класу.

Тут працюють кваліфіковані педагоги, які приділяють увагу кожному учню. Індивідуальний підхід, якісні та сучасні навчальні матеріали та підтримка фахівців – це те поєднання, завдяки якому дитина зможе реалізувати свій потенціал та отримати гарний фундамент для майбутніх здобутків.

Чому варто обрати "Оптіму"

В "Оптімі" діє багато навчальних програм, що дозволить дітям не лише заповнити прогалини, а й вийти на новий рівень знань. Крім того, для навчання необхідний лише інтернет, тож учні можуть вчитися у будь-якому зручному для себе місці.

Аудіо-, відеоматеріали та додатки до уроків націлені на те, щоб дитина глибоко засвоїла кожну тему та могла легко оперувати знаннями у майбутньому, а не забувала матеріал одразу після написання контрольної роботи. Вивчення усіх предметів йде у зручному темпі, тож не потрібно турбуватися, що швидкість навчання учня змусить його відставати.

Сучасна методика викладання гарантує, що дитина вчитиметься з цікавістю, а не "відбуватиме уроки, бо повинна". Пробудити в учнях любов до знань – одне з головних завдань педагогів, і у школі "Оптіма" знають, як це зробити.

Безплатний доступ та стипендії на навчання

Перед тим, як розпочати навчання в "Оптімі", учні отримують безплатний доступ на 14 днів до всіх навчальних матеріалів. Це дозволяє дітям добре ознайомитися з платформою, а батькам – переконатися в якості освітнього процесу.

Також в "Оптімі" існує стипендіальна програма, яка дозволяє навчатися у школі безплатно. Цим шансом вже скористалися понад 800 учнів.

Лише сучасні знання

Іноземні мови з носіями, програмування, навчання за кордоном, підготовка до НМТ, дискусійні клуби – в "Оптімі" дитина може отримати весь необхідний багаж знань, який дозволить досягнути успіху в майбутньому.

Сучасні методи навчання дозволяють дитині досягти успіху в майбутньому / Фото Shutterstock

Дистанційна школа швидко реагує на зміни у сучасному динамічному світі та забезпечує відповідними знаннями, які точно не будуть марною тратою часу.

Набір на 2023-2024 навчальний рік

Вже зараз школа проводить набір на наступний навчальний рік. Залишивши заявку на сайті, можна отримати індивідуальну консультацію від менеджера, який відповість на всі запитання.

Після цього для вступу потрібно буде зібрати такий пакет документів:

заяву батьків або осіб, які їх заміняють (зразок заяви школа надішле за запитом);

копію свідоцтва про народження дитини;

особову справу учня (учениці);

свідоцтво про базову загальну середню освіту (для учнів, які закінчили 9 класів);

одну фотокартку 3x4 сантиметри.

Зібране потрібно надати персональному менеджеру (у період з 10 до 18 години дня) або надіслати електронною поштою, чи рекомендованим листом.

Подбати про якісну сучасну освіту для успішного майбутнього дитини варто вже сьогодні!