Вчителям підвищать зарплати з 1 вересня: які суми вони отримуватимуть

Починаючи з 1 вересня 2026 року, зарплати українських учителів зростуть на 20%. А крім основної зарплати педагоги можуть отримувати доплати.

Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, виступаючи на конференції "Серпнева – 2026".

Що відомо про підвищення зарплат вчителів?

Як повідомив очільник уряду, після вересневого підвищення зарплати зміни будуть такими:

молоді вчителі зможуть отримувати від 12 800 до 17 700 гривень на місяць;

досвідчені педагоги зі свого боку матимуть від 16 900 до 28 500 гривень на місяць.

Важливо! Розмір виплат залежатиме передусім від стажу, кваліфікації та навантаження педагогів.

З 1 січня заробітна плата зросла на 30%, і з 1 вересня зросте ще на 20% – загалом на 50%, порівняно з 2025 роком. Це тільки початок,

– висловися Сергій Корецький.

Він додав, що оплату праці педагогів варто поступово виводити на ринковий і європейський рівень. До того ж, підвищення має зробити виплати для вчителів більш стабільними й передбачуваними.

На які надбавки можуть сподіватися вчителі?

Очільник МОН Андрій Бутенко повідомив, що українські педагоги матимуть можливість отримувати понад 80 різних видів надбавок до основної зарплати.

Йдеться, зокрема, про доплати за престижність педагогічної праці, класне керівництво та вислугу років.

Міністр освіти додав, що існує багато інших надбавок, про які педагоги знають менше. Цю систему в МОН планують зробити прозорішою.

Що повідомляли про інші зміни в системі освіти?

В Україні змінять правила сертифікації педагогів: термін дії сертифіката збільшать із 3 до 5 років. Відповідні зміни уряд підтримав за ініціативою Міністерства освіти і науки.

Нововведення дозволить узгодити сертифікацію з п'ятирічним циклом атестації, уникнути дублювання оцінювань і зменшити навантаження на вчителів. Педагоги матимуть більше часу для професійного розвитку, а заклади освіти – для планування кадрових процесів.

Також днями повідомлялося про спрощення оцінювання учнів після численних звернень педагогів. Міністерство освіти змінило ведення класних журналів у 5 – 9 класах.

Відтепер учителям не потрібно зазначати групу результатів біля кожної оцінки – за семестр виставлятимуть одну підсумкову оцінку з предмета. Така система створювала для педагогів додаткове бюрократичне навантаження.