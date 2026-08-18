Про таке 18 серпня повідомив очільник МОН Андрій Бутенко, який і підписав відповідний наказ.

Що змінилося в оцінюванні учнів?

Раніше вчителі мали біля кожної оцінки вказувати відповідну групу результатів, через що наприкінці семестру з одного предмета формувалося кілька окремих оцінок.

Педагоги неодноразово наголошували, що така система є надто складною та створює додаткову бюрократію. Тепер же зазначати групу результатів біля кожної оцінки не потрібно. Наприкінці семестру учитель виставлятиме лише одну підсумкову оцінку з кожного предмета.

Попередній підхід застосовували у школах протягом останніх років, однак практика показала необхідність його перегляду. Тож із системи оцінювання прибрали процедуру, яка створювала зайве навантаження на педагогів, – обов'язкове фіксування груп результатів у журналі.

Міністр зазначив, що, попри спрощення системи оцінювання, Державний стандарт базової середньої освіти Нової української школи продовжує діяти без змін.

Передбачені ним групи результатів залишаються частиною навчальних програм, а вчителі й надалі оцінюватимуть, наскільки учні досягають визначених стандартом результатів. Основою оцінювання залишається компетентнісний підхід, разом із тим, формувальне оцінювання зберігається в повному обсязі.

Водночас педагог самостійно визначає кількість і періодичність оцінок, а також способи перевірки знань. За бажанням учитель може й надалі використовувати індексацію за групами результатів як зручний робочий інструмент.

Як будуть зменшувати навантаження вчителів?

Окрему увагу приділено зменшенню адміністративного навантаження на педагогів. Окрім проведення уроків і перевірки робіт, учителі працюють із батьками, допомагають дітям надолужувати освітні втрати після дистанційного навчання й вимушених переїздів, а також організовують навчання під час повітряних тривог.

На цьому тлі додаткові журнали, звіти й довідки створюють ще більше навантаження. Тому держава планує спрощувати процедури, які забирають у вчителів особистий час.

Важливо! У цьому ж напрямі уряд підтримав законопроєкт про збільшення терміну дії сертифіката педагогічного працівника з 3 до 5 років.

Професійні механізми, як наголошується, мають допомагати педагогам, а не створювати додаткову бюрократію. Водночас реформа Нової української школи продовжується.

Із 1 вересня 150 академічних ліцеїв почнуть пілотувати нову модель профільної старшої школи. У них оновлюватимуть зміст освітніх галузей, лабораторії та навчальні простори. Успішність цієї реформи значною мірою залежить від учителя, тому він має отримати достатньо часу та ресурсів для роботи з учнями.

Що відомо про нещодавнє оновлення державних стандартів для шкіл, ліцеїв і гімназій?

Уряд оновив 4 державні стандарти загальної середньої освіти, щоб узгодити їх із чинним законодавством, розширити автономію шкіл і підготувати перехід до профільної освіти з 2027 року.

Учні, які почали навчання за стандартом 2011 року, зможуть завершити його за тією самою програмою. Для дітей за кордоном і на тимчасово окупованих територіях закріплять українознавчі навчальні плани.

Також у 7 – 9 класах збільшать кількість годин на історію та громадянську освіту. Окремо оновлять підходи до інклюзивності, запровадять спільні навчальні плани для ліцеїв, закладів професійної освіти та коледжів, а для спеціалізованих шкіл передбачать більше можливостей для поглибленого навчання.