Зміни мають узгодити нормативну базу із чинним законодавством, розширити автономію закладів освіти та забезпечити послідовний перехід до профільної середньої освіти з 2027 року. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Що зміниться для шкіл

Учні завершать навчання за тим стандартом, за яким розпочали

З 1 вересня 2027 року стартує впровадження профільної середньої освіти. Все ж учні, які розпочали навчання до запровадження Нової української школи, зможуть продовжувати його за Державним стандартом 2011 року. Так, вони зможуть без змін завершити навчання за тією програмою, за якою його розпочали.

Закріпили українознавчий компонент для дітей за кордоном і на ТОТ

До державних стандартів початкової, базової та профільної середньої освіти додали окремі базові навчальні плани для класів і груп з українознавчим компонентом. Так закріпили на державному рівні можливість навчатися за програмами з українознавчими предметами для дітей, які перебувають за кордоном або на ТОТ.

Ці програми допомагають дітям зберігати зв'язок з українською системою освіти та водночас уникати надмірного навантаження через одночасне навчання за двома повними програмами.

Збільшили кількість годин на історію та громадянську освіту

У Держстандарті базової середньої освіти збільшили кількість годин на вивчення історії та громадянської освіти у 7 – 9 класах. Сумарну кількість годин на ці предмети у базовому навчальному плані збільшили на дві години.

Оновили норми щодо інклюзивності та безбар'єрності

Термінологію Державного стандарту базової середньої освіти упорядкували відповідно до сучасного законодавства у сферах інклюзивної освіти та безбар'єрності. Зокрема, оновили термінологію, яка стосується учнів з особливими освітніми потребами. Акцент змістили з медичного діагнозу на визначення функціональних труднощів, з якими дитина стикається під час навчання.

Держстандарт профільної середньої освіти встановлює спільні навчальні плани для різних типів закладів освіти

Базові навчальні плани будуть спільними для академічних ліцеїв, профтехів та коледжів, які забезпечують здобуття профільної середньої освіти. Це має забезпечити єдині підходи до організації навчання незалежно від типу закладу.

Для закладів спеціалізованої освіти запроваджують окремий базовий навчальний план

У Держстандарті з'являється також окремий базовий навчальний план для закладів спеціалізованої освіти. Він передбачає більше можливостей для поглибленого вивчення окремих предметів, профільних курсів, курсів за вибором, факультативів та індивідуальних занять.

Щоб школи могли правильно організувати освітній процес з урахуванням усіх цих змін, впродовж серпня МОН України внесе відповідні уточнення до типових освітніх програм.