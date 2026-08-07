У системі освіти натомість буде більше укриттів, підготували додаткові рішеннями для енергостійкості закладів освіти тощо. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Як в Україні підготувалися до нового навчального року

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко розповів про підготовку до 1 вересня системи освіти та уточнив, які виклики є станом на сьогодні основними. Він каже: треба зробити все, щоб 1 вересня діти змогли сісти за парти там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Попри війну, навчальний рік розпочнеться вчасно. Підготовка триває не лише до старту навчання, а й до осінньо-зимового періоду: облаштовуємо укриття, посилюємо енергостійкість закладів. Також оновлюємо шкільний транспорт, забезпечуємо фінансування зарплат педагогів і студентських стипендій,

– зазначає посадовець.

Скільки закладів освіти працюватиме

У новому навчальному році працюватиме в Україні 25 242 закладів освіти. Формати навчання для них вже визначили. 9 301 дитсадок працюватиме очно, 1 210 – дистанційно, ще 1 111 – у змішаному форматі. Щодо шкіл – 8 424 працюватимуть очно, 1 306 – дистанційно, ще 2 211 – у змішаному форматі.

Очікується, що цього року до перших класів підуть 243,3 тисячі дітей,

– уточнив міністр.

Які виклики є в системі освіти

Бутенко при цьому акцентував, що одним із викликів підготовки залишається забезпечення підручниками.

Унаслідок російських атак на видавництва було знищено приблизно 1 мільйон підручників, що може вплинути на темпи їхнього друку та доставлення. Нині робота триває у посиленому режимі: із запланованих 13,5 мільйона примірників 2,3 мільйона уже доставлено до закладів освіти, ще 3,7 мільйона – на етапі доставлення,

– повідомив очільник МОН.

І додав, що МОН спільно з Інститутом модернізації змісту освіти та видавцями працює над тим, щоб якнайшвидше надолужити відставання та забезпечити учнів необхідними навчальними матеріалами.

Як харчуватимуться учні

З 1 вересня учні 1 – 11 класів будуть забезпечені безоплатним гарячим харчуванням. На це передбачили 7,3 мільярда гривень субвенції.

Чи продовжать реформу старшої школи

Також у новому навчальному році 150 ліцеїв розпочнуть пілотування старшої профільної школи. Для пілоту підготовлено 97 модельних навчальних програм.

Скільки укриттів облаштували та "школяриків" купили

На початок нового навчального року укриття облаштували у 11 375 школах. Це дає змогу охопити ними приблизно 80% дітей. Водночас триває будівництво та ремонт ще 113 укриттів. У дитсадках укриттями охопили 82% дітей. Також реалізується будівництво 18 підземних садочків за кошти державної субвенції.

Для забезпечення доступу дітей до очного навчання продовжується оновлення шкільного транспорту. Нині працюють 7 522 шкільні автобуси, які забезпечують 95% наявної потреби та підвозять понад 367 тисячі дітей. Додатково закуповується ще 610 автобусів, із яких 167 уже придбано,

– уточнив міністр.

Як триває підготовка до зими

Також Бутенко наголосив, що окремий напрям підготовки – проходження осінньо-зимового періоду. Заклади освіти забезпечують генераторами, сонячними панелями та накопичувачами енергії.

На підвищення енергостійкості ще 500 закладів освіти спрямовано 1,2 мільярда гривень,

– зауважив він.

Скільки коштів виділили на потреби системи освіти

Фінансування сферу освіти та науки станом на 1 вересня забезпечили, каже посадовець. На освітню субвенцію для шкіл передбачили 57,4 мільярда гривень. Це забезпечить фінансування 465 тисяч ставок педагогів. Також передбачили кошти і для фінансування коледжів і вишів.

З 1 вересня заробітна плата вчителів зросте на 20%. Удвічі збільшать стипендії для студентів закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, а також продовжить реалізацію державних грантів на навчання,

– наголосив очільник МОН.

Окремі кошти передбачили для забезпечення стабільної роботи закладів освіти в осінньо-зимовий період.