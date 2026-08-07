Про це у своєму телеграм-каналі написав прем'єр-міністр України Сергій Корецький. І додав, що в уряді вже заслухали доповідь Міністерства освіти і науки щодо стану підготовки.

Як триває підготовка до нового навчального року

Посадовець також розповів про головні моменти напередодні старту нового навчального року.

Пріоритет №1 – безпека учнів і педагогів: продовжуємо будівництво укриттів та забезпечення громад шкільними автобусами,

– заявив він.

І додав, що, попри російські атаки на друкарні і склади, учні всіх класів мають бути забезпечені підручниками повністю.

З 1 вересня на 20% підвищується заробітна плата педагогів. Удвічі зростуть студентські стипендії. Понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування,

– також повідомив урядовець.

Питання, які ще потребують доопрацювання, за його словами, мають бути остаточно вирішені до початку навчального року.

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Що відомо про навчальний рік 2026 – 2027

Навчальний рік у школах України стартує 1 вересня. При цьому може тривати до 30 червня 2027 року.

Водночас визначені урядом граничні терміни є рамковими. Це означає, що навчальний рік саме може тривати до 30 червня.

Однак де-факто строки його завершення зазвичай визначають на місцях. При цьому враховують структуру навчального року, канікул, безпекової ситуації та рішень органів управління освітою.

Міністерство освіти і науки України вже рекомендувало тему першому уроку у 2026/27 навчальному році школам. У відомстві радять присвятити його темі "Мова гідності".

Детально про те, як організують навчання у школах у навчальному році 2026 – 2027, ми писали тут.