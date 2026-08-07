В системе образования, в свою очередь, появится больше укрытий, подготовлены дополнительные меры по обеспечению энергобезопасности учебных заведений и т. д. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Как в Украине подготовились к новому учебному году

Министр образования и науки Украины Андрей Бутенко рассказал о подготовке системы образования к 1 сентября и уточнил, какие вызовы на сегодняшний день являются основными. Он говорит: нужно сделать все, чтобы 1 сентября дети смогли сесть за парты там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Несмотря на войну, учебный год начнется вовремя. Подготовка ведется не только к началу занятий, но и к осенне-зимнему периоду: обустраиваем укрытия, повышаем энергостойкость учебных заведений. Также обновляем школьный транспорт, обеспечиваем финансирование зарплат педагогов и студенческих стипендий,

– отмечает чиновник.

Сколько учебных заведений будет работать

В новом учебном году в Украине будут работать 25 242 учебных заведения. Форматы обучения для них уже определены. 9 301 детский сад будет работать в очном формате, 1 210 – дистанционно, еще 1 111 – в смешанном формате. Что касается школ, то 8 424 будут работать в очном формате, 1 306 – дистанционно, еще 2 211 – в смешанном формате.

Ожидается, что в этом году в первые классы пойдут 243,3 тысячи детей,

– уточнил министр.

Какие вызовы стоят перед системой образования

Бутенко при этом подчеркнул, что одной из проблем подготовки к учебному году остается обеспечение учебниками.

В результате российских атак на издательства было уничтожено примерно 1 миллион учебников, что может повлиять на темпы их печати и доставки. Сейчас работа ведется в усиленном режиме: из запланированных 13,5 миллиона экземпляров 2,3 миллиона уже доставлены в учебные заведения, еще 3,7 миллиона – находятся на этапе доставки,

– сообщил глава МОН.

И добавил, что МОН совместно с Институтом модернизации содержания образования и издателями работает над тем, чтобы как можно быстрее ликвидировать отставание и обеспечить учащихся необходимыми учебными материалами.

Как будут питаться ученики

С 1 сентября учащиеся 1–11 классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. На это предусмотрено 7,3 миллиарда гривен субвенции.

Продолжится ли реформа старшей школы

Также в новом учебном году 150 лицеев начнут пилотную реализацию старшей профильной школы. Для пилотного проекта подготовлено 97 модельных учебных программ.

Сколько укрытий обустроили и "школяриков" купили

К началу нового учебного года укрытия были оборудованы в 11 375 школах. Это позволяет охватить ими примерно 80% детей. В то же время продолжается строительство и ремонт еще 113 укрытий. В детских садах укрытиями охвачено 82% детей. Также ведется строительство 18 подземных детских садов за счет государственной субвенции.

Для обеспечения доступа детей к очному обучению продолжается обновление школьного транспорта. В настоящее время работают 7 522 школьных автобуса, которые обеспечивают 95 % существующей потребности и подвозят более 367 тысяч детей. Дополнительно закупается еще 610 автобусов, из которых 167 уже приобретены,

– уточнил министр.

Как проходит подготовка к зиме

Также Бутенко подчеркнул, что отдельным направлением подготовки является обеспечение работы в осенне-зимний период. Учебные заведения оснащаются генераторами, солнечными панелями и накопителями энергии.

На повышение энергоустойчивости еще 500 учебных заведений направлено 1,2 миллиарда гривен,

– отметил он.

Сколько средств выделено на нужды системы образования

Финансирование сферы образования и науки по состоянию на 1 сентября обеспечено, говорит чиновник. На образовательную субвенцию для школ предусмотрено 57,4 миллиарда гривен. Это обеспечит финансирование 465 тысяч должностей педагогов. Также предусмотрены средства и для финансирования колледжей и вузов.

С 1 сентября заработная плата учителей вырастет на 20%. Вдвое увеличат стипендии для студентов учреждений профессионального, предвузовского и высшего образования, а также продолжится реализация государственных грантов на обучение,

– подчеркнул глава МОН.

Отдельные средства предусмотрены для обеспечения стабильной работы учебных заведений в осенне-зимний период.