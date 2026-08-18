Об этом 18 августа сообщил глава МОН Андрей Бутенко, который и подписал соответствующий приказ.

Что изменилось в оценке учащихся?

Ранее учителя должны были у каждой оценки указывать соответствующую группу результатов, почему в конце семестра по одному предмету формировалось несколько отдельных оценок.

Педагоги неоднократно отмечали, что такая система является слишком сложной и создает дополнительную бюрократию. Теперь же указывать группу результатов напротив каждой оценки не нужно. В конце семестра учитель будет выставлять только одну итоговую оценку по каждому предмету.

Прежний подход применялся в школах в течение последних лет, однако практика показала необходимость его пересмотра. Поэтому из системы оценивания убрали процедуру, которая создавала излишнюю нагрузку на педагогов, – обязательное фиксирование групп результатов в журнале.

Министр отметил, что, несмотря на упрощение системы оценивания, Государственный стандарт базового среднего образования "Новой украинской школы" продолжает действовать без изменений.

Предусмотренные им группы результатов остаются частью учебных программ, а учителя и в дальнейшем будут оценивать, насколько ученики достигают определенных стандартом результатов. Основой оценивания остается компетентностный подход, при этом формирующее оценивание сохраняется в полном объеме.

При этом педагог самостоятельно определяет количество и периодичность оценок, а также способы проверки знаний. По желанию учитель может и в дальнейшем использовать индексацию по группам результатов как удобный рабочий инструмент.

Как будут снижать нагрузку на учителей?

Особое внимание уделено снижению административной нагрузки на педагогов. Помимо проведения уроков и проверки работ, учителя работают с родителями, помогают детям восполнять пробелы в образовании после дистанционного обучения и вынужденных переездов, а также организуют обучение во время воздушных тревог.

На этом фоне дополнительные журналы, отчеты и справки создают что-то еще большее. Поэтому государство планирует упрощать процедуры, отнимающие у учителей личное время.

Важно! В том же духе правительство поддержало законопроект об увеличении срока действия сертификата педагогического работника с 3 до 5 лет.

Профессиональные механизмы, как отмечается, должны помогать педагогам, а не создавать дополнительную бюрократию. В то же время реформа "Новой украинской школы" продолжается.

С 1 сентября 150 академических лицеев начнут пилотировать новую модель профильной старшей школы. В них будут обновлять содержание образовательных дисциплин, лаборатории и учебные пространства. Успех этой реформы в значительной степени зависит от учителя, поэтому он должен получить достаточно времени и ресурсов для работы с учениками.

Что известно о недавнем обновлении государственных стандартов для школ, лицеев и гимназий?

Правительство обновило 4 государственных стандарта общего среднего образования, чтобы привести их в соответствие с действующим законодательством, расширить автономию школ и подготовить переход к профильному образованию с 2027 года.

Учащиеся, начавшие обучение по стандарту 2011 года, смогут завершить его по той же программе. Для детей за рубежом и на временно оккупированных территориях будут закреплены учебные планы по украиноведению.

Также в 7–9 классах увеличат количество часов по истории и гражданскому образованию. Отдельно обновят подходы к инклюзивности, введут единые учебные планы для лицеев, учреждений профессионального образования и колледжей, а для специализированных школ предусмотрят больше возможностей для углубленного обучения.