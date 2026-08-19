Соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Сергей Корецкий, выступая на конференции "Августовская – 2026".

Что известно о повышении зарплат учителей?

Как сообщил глава правительства, после сентябрьского повышения зарплаты изменения будут следующими:

молодые учителя смогут получать от 12 800 до 17 700 гривен в месяц;

опытные педагоги, в свою очередь, будут получать от 16 900 до 28 500 гривен в месяц.

Важно! Размер выплат будет зависеть прежде всего от стажа, квалификации и нагрузки педагогов.

С 1 января заработная плата выросла на 30%, а с 1 сентября вырастет еще на 20% – в общей сложности на 50% по сравнению с 2025 годом. Это только начало,

– заявил Сергей Корецкий.

Он добавил, что оплату труда педагогов следует постепенно выводить на рыночный и европейский уровень. К тому же повышение должно сделать выплаты учителям более стабильными и предсказуемыми.

На какие надбавки могут рассчитывать учителя?

Глава МОН Андрей Бутенко сообщил, что украинские педагоги смогут получать более 80 различных видов надбавок к основной зарплате.

Речь идет, в частности, о доплатах за престижность педагогического труда, классную руководящую работу и стаж.

Министр образования добавил, что существует много других надбавок, о которых педагоги знают меньше. Эту систему в МОН планируют сделать более прозрачной.

Что сообщалось о других изменениях в системе образования?

В Украине изменят правила сертификации педагогов: срок действия сертификата увеличат с 3 до 5 лет. Соответствующие изменения правительство поддержало по инициативе Министерства образования и науки.

Нововведение позволит согласовать сертификацию с пятилетним циклом аттестации, избежать дублирования оценок и снизить нагрузку на учителей. У педагогов будет больше времени для профессионального развития, а у учебных заведений – для планирования кадровых процессов.

Также на днях сообщалось об упрощении оценки учащихся после многочисленных обращений педагогов. Министерство образования изменило порядок ведения классных журналов в 5–9 классах.

Отныне учителям не нужно указывать группу результатов возле каждой оценки – за семестр будут выставлять одну итоговую оценку по предмету. Такая система создавала для педагогов дополнительную бюрократическую нагрузку.