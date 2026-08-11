Правила закреплены в законопроекте, одобренном правительством. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Сколько лет будет действовать сертификат

Сейчас сертификат действует три года, а период между очередными аттестациями составляет пять лет. В МОН отмечают, что из-за этого сроки сертификации и аттестации не согласованы, а в рамках одного пятилетнего цикла могут дублироваться процедуры оценки. Законопроект МОН устраняет это несоответствие: сертификат будет действовать пять лет, а периодичность прохождения сертификации соответственно изменится.

Такие изменения помогут согласовать сроки сертификации и аттестации, избежать дублирования процедур и снизить нагрузку на педагогических работников. Учителя и учительницы будут иметь понятный пятилетний цикл профессиональной оценки, без дополнительной необходимости вновь подтверждать результаты сертификации до завершения этого периода,

– сообщили в МОН.

Для учебных заведений это также упростит планирование профессионального роста коллектива и другие кадровые процессы. Учреждения, проводящие сертификацию, смогут более равномерно планировать работу экспертов и организацию оценки, не дублируя процедуры для одних и тех же педагогических работников в рамках одного цикла.

Увеличение срока действия сертификата разгрузит педагогов, поскольку увеличит интервал между аттестациями и даст больше времени для качественного профессионального развития.