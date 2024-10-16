Пилосос, пилосмок чи порохотяг: яка правильна назва цього пристрою

Деякі слова в українців викликають сумнів щодо правильності вживання та чи не мають вони російського походження.

Прагнемо вдосконалювати свою українську та разом з Освіта 24 з'ясовувати правильне звучання слів. У рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" врахуємо думки експертів-мовознавців про слово "пилосос".

Дивіться також Не кажіть "Я січас не согласєн": які суржикові слова треба забути

Слово "пилосос" – русизм чи ні

Чи правильно ми використовуємо таке звикле слово "пилосос"? Його фіксує низка словників української мови. Тому – "пилосос", можна впевнено використовувати. Але разом з ним можемо послуговуватися рідше вживаними словами – "пилосмок", "порохотяг", "пилотяг", "пиловсмоктувач".

Зверніть увагу! Пилосос – це пристрій, який створює розрідження повітря за допомогою повітряного компресора, що дозволяє йому всмоктувати пил і бруд; пил збирається фільтрувальною системою всередині пилососа. Пилосос зазвичай використовується для очищення підлог та килимових покриттів, меблів, одягу. З часів першого пристрою, винайденого у 1860-х роках, цей пристрій пройшов еволюцію і сучасні моделі, автоматичні, безшумні, екологічні, які роблять прибирання легким і приємним.

Філологиня Катерина Попова теж запевняє, що таке використання слова є українським, а ще наводить альтернативні та вигадані варіанти назв цього пристрою.

Його не варто уникати та можна сміливо використовувати,

– стверджує Катерина Попова

Цікаві варіанти для позначення "пилососу": дивіться відео

А як ми назвемо дію з пилососом

Мовознавець Олександр Авраменко, раніше пояснив, як назвати дію з використанням пилососу.

Отже, фраза "я пилосошу" українською звучатиме як "я пилососю". Для більшості це звучання незвичне, тому замініть його фразами – "я прибираю пилососом" або "я чищу пилососом".