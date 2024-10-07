Ви навіть не підозрювали, що у слова "пододеяльник" є такі красиві українські відповідники

Чимало русизмів і досі вживаються українцями у побутовому мовленні. Навіть не розуміючи, що це є помилка. А слів, що стосуються предметів побуту, позбутись чи ненайважче.

У рубриці "Говоримо українською!", пропонуємо звернутися до теми постільної білизни. І визначити, що є українськими слова, що калькою, а що русизмом. Сьогодні з Освіта 24 розглянемо слово "пододеяльник".

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То чи правильно говорити "підодіяльник"

Розглянемо слово "пододеяльник". Мовознавець Олександр Авраменко, вважає що дослівний переклад "підодіяльник" – це суржик і радить українцям замінити його на – підковдра.

Підодіяльник – предмет постільної білизни, призначений для обгортання ковдри.

Однак, словник Glosbi, дає кілька перекладів слова "пододеяльник" – наковдра, підковдра, напинало і все той же підодіяльник !

Переклад "підодіяльник" пропонує і Словник.UA. Але пропонує ще один варіант – пішви!

Все тому, що в українській мові ми можемо зустріти два слова і "одіяло" і "ковдра". Вони можуть позначити один предмет, а можуть і різні.

Таке трактування нам пропонує Оля Багній, автор і ведуча програми "Правильно українською!" на Радіо Трек.

То чи буде правильно "підодіяльник": дивіться відео

А як щодо інших предметів постелі

"Простынь" російською, в українській мові буде як "прОстинЯ", "простирАдло" чи "простирАло" , такі варіанти пропонує Словник української мови (далі – СУМ). Слово "простирАдло" польського походження prześcieradło.

Усі три слова пов'язані з праслов'янським prostěrati/prostirati ("простирати/застилати")

Простирадло є прямокутним шматом тканини, який просто кладуть на матрац, щоб уникнути його забруднення. Найпоширенішим матеріалом є льон, бавовна і шовк.

Зосталася сама мати і почала перестилати маленьку постілоньку: перебила подушку, заслала простинею, покрила коцем (П. Мирний)

Цікаво, що і пелюшка – це невеличке простирАльце , в яке загортають немовлят.

А от слово "наволочка" однаково звучить і в українській і в російській мові. Хоча можемо зустріти і "наволока" Буквально воно означає чохол чи мішок, який одягають на подушку.

Обирайте на свій смак з чималого переліку відповідників! А ми заохочуємо перейти на українську мову й у побуті!