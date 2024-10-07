Вы даже не подозревали, что у слова "пододеяльник" есть такие красивые украинские соответствия
Немало русизмов до сих пор употребляются украинцами в бытовой речи. Даже не понимая, что это ошибка. А от слов, касающихся предметов быта, избавиться едва ли не труднее всего.
В рубрике "Говоримо українською!", предлагаем обратиться к теме постельного белья. И определить, что является украинскими слова, что калькой, а что русизмом. Сегодня с Освіта 24 рассмотрим слово "пододеяльник".
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Так правильно ли говорить "підодіяльник"
Рассмотрим слово "пододеяльник". Языковед Александр Авраменко, считает, что дословный перевод "підодіяльник" – это суржик и советует украинцам заменить его на – підковдра.
Пододеяльник – предмет постельного белья, предназначенный для обертывания одеяла.
Однако, словарь Glosbi, дает несколько переводов слова "пододеяльник" – наковдра, підковдра, напинало и всё тот же підодіяльник!
Перевод "пододеяльник" предлагает и Словарь.UA. Но предлагает еще один вариант – пішви!
Все потому, что в украинском языке мы можем встретить два слова и "одіяло" и "ковдра". Они могут обозначить один предмет, а могут и разные.
Такую трактовку нам предлагает Оля Багний, автор и ведущая программы "Правильно українською!" на Радио Трек.
Так будет ли правильно "підодіяльник": смотрите видео
А как насчет других предметов постели
"Простынь" на русском, в украинском языке будет как "прОстинЯ", "простирАдло" или "простирАло", такие варианты предлагает Словарь украинского языка (далее – СУМ). Слово "простирАдло" польского происхождения prześcieradło.
Все три слова связаны с праславянским prostěrati/prostirati ("простирать/застилать")
Простыня является прямоугольным куском ткани, который просто кладут на матрас, чтобы избежать его загрязнения. Самым распространенным материалом является лен, хлопок и шелк.
Осталась одна мать и начала перестилать маленькую постель: перебила подушку, заслала простыней, покрыла простыней (П. Мирный)
Интересно, что и пеленка – это небольшое простыня, в которое заворачивают младенцев.
А вот слово "наволочка" одинаково звучит и в украинском и в русском языке. Хотя можем встретить и "наволока" Буквально оно означает чехол или мешок, который одевают на подушку.
Выбирайте на свой вкус из большого перечня соответствий! А мы призываем перейти на украинский язык и в быту!