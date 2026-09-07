Показання, покази чи показники: як правильно назвати дані лічильника
Щомісяця ми знімаємо цифри з лічильника, передаємо їх постачальнику. Але щодо назви цих даних, то можна зустріти різні варіанти – показники, покази чи показання.
Саме час перевірити, що каже українська мовна норма, з посиланням на пояснення вчительки української мови Світлани Чернишової.
Покази, показники чи показання – що показує лічильник?
Цей прилад, і не один, є у кожному будинку та квартирі. І хоча б раз в місяць ми зазираємо на цифри, які ми бачимо на лічильнику електроенергії, газу чи води.
Здається, що тут усе просто: подивилися на лічильник – побачили цифри – передали їх. Але як ці цифри правильно назвати: показаннями, показами чи показниками?
Врахуйте! Ще одна мовна помилка, якої часто припускаються українці – назва приладу: щотчик чи щьотчик. Але це слово – калька з російської.
Бо у світовій павутині можна зустріти різні варіанти, і ми навіть не задумуємося, що десь робимо помилку.
Варто зазирнути до словників, щоб зрозуміти, що всі слова є в українській мові, але вони мають різне значення і використовуються кожне у своїй сфері.
- Показання – термін найчастіше використовується у кримінальному праві і означає усний або письмовий виклад подій. А у медицині – це ознаки хвороби, за якими призначається лікування. А також у виробництві – це дані приладів.
- Показ / покази – це демонстрація чогось: показ мод або відкритий показ вантажного транспорту.
- Показники найчастіше використовуються як синонім до слова "результати": це числова характеристика певного явища, процесу або стану.
Наприклад:
- показник температури;
- показник вологості;
- економічні показники підприємства.
Але для побутового приладу найточнішим словом буде – показання: "показання лічильників".
Показання лічильника – це дані, які фіксує прилад і за якими визначають обсяг спожитої електроенергії, води, газу тощо.
Наприклад:
- Передайте показання лічильника до 5 числа.
- Споживач має щомісяця подавати показання електролічильника.
- Які показання лічильника сьогодні?
Мова теж має свої "лічильники" точності.