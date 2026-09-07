Самое время проверить, что гласит украинская языковая норма, со ссылкой на пояснения учительницы украинского языка Светланы Чернышовой.

Показання, покази или показники – что показывает счетчик?

Этот прибор, и не один, есть в каждом доме и квартире. И хотя бы раз в месяц мы смотрим на цифры, которые видим на счетчике электроэнергии, газа или воды.

Кажется, что здесь все просто: посмотрели на счетчик – увидели цифры – передали их. Но как правильно назвать эти цифры: показання, покази или показники?

Обратите внимание! Еще одна языковая ошибка, которую часто допускают украинцы, – название прибора: "щотчик" или "щьотчик". Но это слово – калька с русского языка.

Ведь в интернете можно встретить разные варианты, и мы даже не задумываемся, что где-то допускаем ошибку.

Стоит заглянуть в словари, чтобы понять, что все эти слова есть в украинском языке, но они имеют разное значение и используются каждое в своей сфере.

Показання – термин чаще всего используется в уголовном праве и означает устное или письменное изложение событий. А в медицине – это признаки болезни, по которым назначается лечение. А также в производстве – это данные приборов.

– термин чаще всего используется в уголовном праве и означает устное или письменное изложение событий. А в медицине – это признаки болезни, по которым назначается лечение. А также в производстве – это данные приборов. Показ / показы – это демонстрация чего-либо: показ мод или открытый показ грузового транспорта.

– это демонстрация чего-либо: показ мод или открытый показ грузового транспорта. Показники чаще всего используются как синоним слова "результаты": это числовая характеристика определенного явления, процесса или состояния.

Например:

показник температури ;

; показник вологості ;

; економічні показники підприємства.

Но в случае бытового прибора наиболее точным словом будет "показання": "показання лічильника".

Показания счетчика – это данные, которые фиксирует прибор и по которым определяют объем потребленной электроэнергии, воды, газа и т. д.

Например:

Передайте показання лічильника до 5 числа.

Споживач має щомісяця подавати показання електролічильника.

Які показання лічильника сьогодні?

У языка тоже есть свои "счетчики" точности.