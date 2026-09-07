Саме час перевірити, що каже українська мовна норма, з посиланням на пояснення вчительки української мови Світлани Чернишової.

Покази, показники чи показання – що показує лічильник?

Цей прилад, і не один, є у кожному будинку та квартирі. І хоча б раз в місяць ми зазираємо на цифри, які ми бачимо на лічильнику електроенергії, газу чи води.

Здається, що тут усе просто: подивилися на лічильник – побачили цифри – передали їх. Але як ці цифри правильно назвати: показаннями, показами чи показниками?

Врахуйте! Ще одна мовна помилка, якої часто припускаються українці – назва приладу: щотчик чи щьотчик. Але це слово – калька з російської.

Бо у світовій павутині можна зустріти різні варіанти, і ми навіть не задумуємося, що десь робимо помилку.

Варто зазирнути до словників, щоб зрозуміти, що всі слова є в українській мові, але вони мають різне значення і використовуються кожне у своїй сфері.

Показання – термін найчастіше використовується у кримінальному праві і означає усний або письмовий виклад подій. А у медицині – це ознаки хвороби, за якими призначається лікування. А також у виробництві – це дані приладів.

термін найчастіше використовується у кримінальному праві і означає усний або письмовий виклад подій. А у медицині – це ознаки хвороби, за якими призначається лікування. А також у виробництві – це дані приладів. Показ / покази – це демонстрація чогось: показ мод або відкритий показ вантажного транспорту.

це демонстрація чогось: показ мод або відкритий показ вантажного транспорту. Показники найчастіше використовуються як синонім до слова "результати": це числова характеристика певного явища, процесу або стану.

Наприклад:

показник температури ;

; показник вологості ;

; економічні показники підприємства.

Але для побутового приладу найточнішим словом буде – показання: "показання лічильників".

Показання лічильника – це дані, які фіксує прилад і за якими визначають обсяг спожитої електроенергії, води, газу тощо.

Наприклад:

Передайте показання лічильника до 5 числа.

Споживач має щомісяця подавати показання електролічильника.

Які показання лічильника сьогодні?

Мова теж має свої "лічильники" точності.