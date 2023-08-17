Більшість українців помиляється: що насправді означає слово "відтак"

Чимало українців любить вживати слово "відтак". Однак доволі часто краяни роблять це у невластивому значенні.

Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" пояснив, що означає прислівник "відтак". Також розповів, як його правильно вживати.

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Що насправді означає слово "відтак"

Саме це слово українці доволі часто вживають у невластивому для нього значенні.

Тож Авраменко наголосив: сьогодні знову вчитимемо українську мову на чужих помилках.

За словами мовознавця, українці час від часу вживають "відтак" у значенні "отже, тому". Але не варто.

Насправді ж це слово означає "потім, після того",

– наголосив вчитель.

І навів приклад: "Спочатку жив у Вінниці, а відтак в Одесі". Тобто "Спочатку жив у Вінниці, а потім в Одесі.

Також Авраменко наголосив: шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.