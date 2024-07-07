Відраховані аспіранти зможуть поновитися і захистити дисертації
7 липня 2024, 15:44Читать новость на русском
Джерело:Міністерство освіти і науки України
Аспіранти, яких відрахували до 1 січня 2024 року через завершення терміну навчання без захисту дисертації, можуть поновитись для захисту. Але на контрактну форму навчання.
У Міносвіти зазначають, що поновлення може відбуватись у межах ліцензійного обсягу закладу освіти на заочну або вечірню форму навчання.
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Хто з аспірантів може поновитися і захистити дисертацію
Умовою поновлення є наявність інформації про попереднє навчання в Єдиній державній базі з питань освіти.
Після поновлення аспірантам треба захистити дисертацію впродовж одного року.
Витрати, пов'язані з проведенням захисту дисертації, має покрити аспірант.
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МОН змінило правила вступу до аспірантури
- Напередодні вступної кампанії до аспірантури 2024 року Міносвіти України значно змінило її правила.
- У відомстві так мають намір відсіяти усіх тих, хто хоче стати аспірантом заради відстрочки від мобілізації та залишити тих, хто справді займатиметься наукою.
- МОН скасувало набір на денну форму навчання за контрактом і збільшило кількість місць на бюджеті – до 7 тисяч. Також підвищили і прохідний бал за вступний іспит – до 160.
- Переведення з інших форм навчання на денну форму навчання буде недоступним.
- Поновлення навчання на денній формі дозволять лише особам, які не є військовозобов'язаними, а також іншим категоріям, яким законно дозволили переривати навчання (вагітність, військова служба, медики тощо).