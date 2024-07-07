Відраховані аспіранти зможуть поновитися і захистити дисертації

Аспіранти, яких відрахували до 1 січня 2024 року через завершення терміну навчання без захисту дисертації, можуть поновитись для захисту. Але на контрактну форму навчання.

У Міносвіти зазначають, що поновлення може відбуватись у межах ліцензійного обсягу закладу освіти на заочну або вечірню форму навчання.

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Хто з аспірантів може поновитися і захистити дисертацію

Умовою поновлення є наявність інформації про попереднє навчання в Єдиній державній базі з питань освіти.

Після поновлення аспірантам треба захистити дисертацію впродовж одного року.

Витрати, пов'язані з проведенням захисту дисертації, має покрити аспірант.

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