В Минобразования отмечают, что восстановление может происходить в пределах лицензионного объема учебного заведения на заочную или вечернюю форму обучения.
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Кто из аспирантов может возобновиться и защитить диссертацию
Условием обновления является наличие информации о предыдущем обучении в Единой государственной базе по вопросам образования.
После обновления аспирантам надо защитить диссертацию в течение одного года.
Расходы, связанные с проведением защиты диссертации, должен покрыть аспирант.
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МОН изменило правила поступления в аспирантуру
- Накануне вступительной кампании в аспирантуру 2024 года Минобразования Украины значительно изменило ее правила.
- В ведомстве так намерены отсеять всех тех, кто хочет стать аспирантом ради отсрочки от мобилизации и оставить тех, кто действительно будет заниматься наукой.
- МОН отменило набор на дневную форму обучения по контракту и увеличило количество мест на бюджете – до 7 тысяч. Также повысили и проходной балл за вступительный экзамен – до 160.
- Перевод с других форм обучения на дневную форму обучения будет недоступен.
- Возобновление обучения на дневной форме позволят только лицам, которые не являются военнообязанными, а также другим категориям, которым законно разрешили прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т.д.).