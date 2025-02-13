"Виготовляємо поробку до Дня святого Валентина": де тут закралася помилка

14 лютого чимало українців відзначатиме День святого Валентина. Це день висловлення почуття, подарунків та щирих усмішок і подяк.

Ну і, звичайно, ж День святого Валентина неможливо уявити без валентинок. Їх можна купити, а можна виготовити власноруч, зазначає 24 Канал.

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Як замінити слово "поробка"

Але не варто розповідати, що ви хочете власноруч виготовити красиву "поробку". Адже це калька з російської мови.

Як замінити її правильним українським словом, розповіла на своїй сторінці у фейсбуці редакторка Ольга Васильєва.

Поробка – калька з російської "поделки",

– уточнила вона.

І додала. що в Україні слово "поробка" може означати хіба що вроки (іменник від "пороблено")

Те, що (діти) роблять руками, – це саморобка,

– зауважила мовознавиця.

І підказала, що це слово є у словниках. Та навела приклад із СУМ-11: "Жоден огляд учнівських саморобок в області не обходиться без експонатів юних радіотехніків Вінницької середньої школи №7" ("Знання..", 5, 1966).

А от слів "поробка" і "рукотвір" у словниках немає. Якщо поробка – це калька з російської, то рукотвір – калька з англійської (типовий неологізм-композит – слово з двох основ, відповідник до англізму "гендмейд"),

– розповіла Васильєва.

Тож говорімо та пишімо правильно!