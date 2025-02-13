"Виготовляємо поробку до Дня святого Валентина": где здесь закралась ошибка

14 февраля многие украинцы будут отмечать День святого Валентина. Это день выражения чувств, подарков и искренних улыбок и благодарностей.

Ну и, конечно, же День святого Валентина невозможно представить без валентинок. Их можно купить, а можно изготовить собственноручно, отмечает 24 Канал.

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Как заменить слово "поделка"

Но не стоит рассказывать, что вы хотите собственноручно изготовить красивую "поробку". Ведь это калька с русского языка.

Как заменить ее правильным украинским словом, рассказала на своей странице в фейсбуке редактор Ольга Васильева.

Поробка – калька с русской "поделки",

– уточнила она.

И добавила. что в Украине слово "поробка" может означать разве что вроки (существительное от "пороблено")

То, что (дети) делают руками, – это саморобка,

– заметила языковед.

И подсказала, что это слово есть в словарях. И привела пример из СУМ-11: "Жоден огляд учнівських саморобок в області не обходиться без експонатів юних радіотехніків Вінницької середньої школи №7" ("Знання...", 5, 1966).

А вот слов "поробка" и "рукотвір" в словарях нет. Если поделка – это калька с русского, то "рукотвір" – калька с английского (типичный неологизм-композит – слово из двух основ, аналог к англизму "гендмейд"),

– рассказала Васильева.

Поэтому говорим и пишем правильно!