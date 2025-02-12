А как правильно говорить о своих чувствах на День Валентина на украинском, рассказывает 24 Канал.

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Как поздравить с Днем Валентина на украинском языке

Совсем скоро самый романтический день в году, и многие подпишут открытки-валентинки с пожеланиями. Но учтите то, как пишется этот праздник правильно согласно украинскому правописанию.

В названиях календарных событий, эпох, календарных периодов и праздников первое слово пишем с большой буквы – День. Следующее слово – это уточнение и указывает на статус лица, с которым связан праздник – поэтому, святой, пишем с маленькой. А третье слово собственное название, поэтому пишем с большой буквы – Валентин.

Итак, правильным вариантом написания будет – День святого Валентина или День Валентина. А еще – День влюбленных и День любви тоже допустимы.

О Дне любви правильно: смотрите видео

День Валентина, 14 февраля – праздник не только для влюбленных. Нежные слова можно сказать родным и друзьям, сделать комплимент и подарить валентинки. Друзьям, родственникам, коллегам можем сказать – люблю, ценю, уважаю.

Как говорить о чувствах любимому человеку

А к любимым половинкам обращаемся по-другому, и наш словарик украинских пригодится к празднику:

не чувства – а " почуття"

не любовь – а " кохання"

не нравится – а " подобається"

не празник – а "свято"

не подарок – а " подарунок"

не поздравляти – а "вітати"

не ухаживать – а "упадати" или "залицятися"

или не поцелуй – а "поцілунок" или "цілунок"

или не страсть – а "пристрасть".

А еще, когда украинцы говорят о чувствах, то они не "признаются" и не "признаются" в любви – а признаются в любви.

Не жалейте комплиментов в этот день, их стоит делать, и мужчинам, и женщинам. Делая комплимент откажитесь от слова "сама", потому что на русском мы для усиления используем приставку най- и пре-:

"найвродливіша",

"прегарна",

"найрозумніша",

"найніжніша",

"наймужніший",

"найтурботливіший",

"найдорожчий",

"премудрий",

"найкращий".

Приложите усилия, чтобы провести этот день хорошо – купите цветы, сладости. А еще украсьте комнату, напечатайте совместные фото, поиграйте в игры, включите романтическую музыку или фильм, совместно приготовьте завтрак, или ужин и вспомните свою историю знакомства, первый поцелуй, забавные случаи, счастливые моменты. Помните – этот праздник не имеет ограничений по возрасту, женаты вы или нет, а романтика никогда не будет лишней!

С праздником! /glavcom.ua

Как бы вы не относились к празднику – но говорить о нем правильно на украинском мы должны!