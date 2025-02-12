А как правильно говорить о своих чувствах на День Валентина на украинском, рассказывает 24 Канал.
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Как поздравить с Днем Валентина на украинском языке
Совсем скоро самый романтический день в году, и многие подпишут открытки-валентинки с пожеланиями. Но учтите то, как пишется этот праздник правильно согласно украинскому правописанию.
В названиях календарных событий, эпох, календарных периодов и праздников первое слово пишем с большой буквы – День. Следующее слово – это уточнение и указывает на статус лица, с которым связан праздник – поэтому, святой, пишем с маленькой. А третье слово собственное название, поэтому пишем с большой буквы – Валентин.
Итак, правильным вариантом написания будет – День святого Валентина или День Валентина. А еще – День влюбленных и День любви тоже допустимы.
О Дне любви правильно: смотрите видео
День Валентина, 14 февраля – праздник не только для влюбленных. Нежные слова можно сказать родным и друзьям, сделать комплимент и подарить валентинки. Друзьям, родственникам, коллегам можем сказать – люблю, ценю, уважаю.
Как говорить о чувствах любимому человеку
А к любимым половинкам обращаемся по-другому, и наш словарик украинских пригодится к празднику:
- не чувства – а "почуття"
- не любовь – а "кохання"
- не нравится – а "подобається"
- не празник – а "свято"
- не подарок – а "подарунок"
- не поздравляти – а "вітати"
- не ухаживать – а "упадати" или "залицятися"
- не поцелуй – а "поцілунок" или "цілунок"
- не страсть – а "пристрасть".
А еще, когда украинцы говорят о чувствах, то они не "признаются" и не "признаются" в любви – а признаются в любви.
Не жалейте комплиментов в этот день, их стоит делать, и мужчинам, и женщинам. Делая комплимент откажитесь от слова "сама", потому что на русском мы для усиления используем приставку най- и пре-:
- "найвродливіша",
- "прегарна",
- "найрозумніша",
- "найніжніша",
- "наймужніший",
- "найтурботливіший",
- "найдорожчий",
- "премудрий",
- "найкращий".
Приложите усилия, чтобы провести этот день хорошо – купите цветы, сладости. А еще украсьте комнату, напечатайте совместные фото, поиграйте в игры, включите романтическую музыку или фильм, совместно приготовьте завтрак, или ужин и вспомните свою историю знакомства, первый поцелуй, забавные случаи, счастливые моменты. Помните – этот праздник не имеет ограничений по возрасту, женаты вы или нет, а романтика никогда не будет лишней!
С праздником! /glavcom.ua
Как бы вы не относились к празднику – но говорить о нем правильно на украинском мы должны!