Що таке "поворозка": звичайна та знайома річ може мати таку назву

Є слова, які звучать так, ніби прийшли до нас із казки. "Поворозка" – саме таке. Що це: частина одягу, старовинна прикраса чи предмет із селянського побуту? Відповідь може здивувати.

Що означає "поворозка" та звідки походить слово, розповідаємо з посиланням на "Словопедію".

Що таке "поворозка"?

Що заховалося в одному слові – "поворозка"? На перший погляд, воно нічого не говорить сучасному мовцеві. Але якщо придивитися до його будови, можна здогадатися, для чого цей предмет використовували.

"Поворозка" – слово, яке сьогодні може здатися незвичним, але для української мови воно зовсім не чуже. Так називають мотузку, шнурок, перевесло або тонку мотузку, якою щось перев'язують, стягують чи прив'язують.

Наприклад, у словниках "поворозка" має значення "мотузка, шнурок", а також уживається для позначення перев'язувального матеріалу. Тобто якщо потрібно було зв'язати клунок, перев'язати сіно чи стягнути якийсь предмет, для цього могла знадобитися саме "поворозка".

Як утворилося це слово?

"Поворозка" пов'язана зі словом "в'язати" та дієсловами зі значенням "зв'язувати", "обвивати", "перев'язувати".

У слові легко побачити основу, пов'язану з дією "обв'язування", "перев'язування". Тобто сама назва фактично підказує призначення предмета: це те, чим щось перев'язують або зв'язують.

Порівняймо: в'язати → пов'язати → поворозка.

Слово має давню історію й належить до питомої української лексики, ще словники подають походження від праслов'янського "воро́за" – "мотуз, мотузок, шнурок".

Та зустрічаємо інше, схоже за звучанням слово: "павро́зи́" – "вистріпані нитки в одязі".

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А "поворозка" – це те саме, що "мотузка"?

Слова поворозка та мотузка, не завжди взаємозамінні, але значення дуже близькі.

Мотузка – загальна назва виробу, скрученого з волокон або ниток, призначеного для прив'язування, підвішування, стягування тощо.

Поворозка – переважно мотузка або шнурок для перев'язування, зв'язування, тобто тонша і менша.

Десятники обступили Гната. Вони відібрали від нього сокиру, зв'язали ззаду руки поворозкою. (Михайло Коцюбинський).

Тому в певних ситуаціях ці слова цілком можуть бути взаємозамінними. А у деяких, воно ближче за значення до слова "очкур", про яке писали раніше.

Це слово збереглося в українських діалектах, художній літературі та словниках. Особливо природно воно звучить у контексті традиційного побуту:

"Зав'язав клунок поворозкою".

"Перев'язали снопи поворозками".

"Затягнув поворозку міцніше".

Сьогодні воно має дещо архаїчний або діалектний відтінок, тому в повсякденному мовленні значно частіше почуємо "мотузка" чи "шнурок".

А у переносному значенні "іти́ на поворо́зці", означає – діяти за чиєю-небудь вказівкою, сліпо підкоряючись чиїйсь волі; бути залежним у своїх вчинках від кого-, чого-небудь.

— Про Данилка не йде мова,— перебив секретар.— Можливо, він іде на поворозці в когось іншого, який прикривається маскою нейтральності (Роман Іваничук)."

Можливо ви чули інші варіанти: "іти на припоні", "іти на повідку" чи "іти на прив'язі" у переносному значенні. Тепер знаєте, що іти можна і на поворозці.

Цитати з творів, де є "поворозка": дивіться відео

Українська мова зберегла чимало слів, пов'язаних із традиційним господарством і побутом. Частина з них відійшла на периферію мовлення, бо змінилися предмети, технології та сам спосіб життя.

"Поворозка" – якраз із таких слів. Воно не обов'язково має повертатися в кожне наше речення, але знати його варто. Особливо якщо читаємо українську класику, фольклор або хочемо краще розуміти стару народну лексику.

Тож якщо наступного разу зустрінете "поворозку" в старій книжці чи почуєте від старших людей – не поспішайте шукати помилку. Це не дивне слово, а маленький уламок живої побутової української мовної історії.