Що означає "поворозка" та звідки походить слово, розповідаємо з посиланням на "Словопедію".
Що таке "поворозка"?
Що заховалося в одному слові – "поворозка"? На перший погляд, воно нічого не говорить сучасному мовцеві. Але якщо придивитися до його будови, можна здогадатися, для чого цей предмет використовували.
"Поворозка" – слово, яке сьогодні може здатися незвичним, але для української мови воно зовсім не чуже. Так називають мотузку, шнурок, перевесло або тонку мотузку, якою щось перев'язують, стягують чи прив'язують.
Наприклад, у словниках "поворозка" має значення "мотузка, шнурок", а також уживається для позначення перев'язувального матеріалу. Тобто якщо потрібно було зв'язати клунок, перев'язати сіно чи стягнути якийсь предмет, для цього могла знадобитися саме "поворозка".Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Як утворилося це слово?
"Поворозка" пов'язана зі словом "в'язати" та дієсловами зі значенням "зв'язувати", "обвивати", "перев'язувати".
У слові легко побачити основу, пов'язану з дією "обв'язування", "перев'язування". Тобто сама назва фактично підказує призначення предмета: це те, чим щось перев'язують або зв'язують.
Порівняймо: в'язати → пов'язати → поворозка.
Слово має давню історію й належить до питомої української лексики, ще словники подають походження від праслов'янського "воро́за" – "мотуз, мотузок, шнурок".
Та зустрічаємо інше, схоже за звучанням слово: "павро́зи́" – "вистріпані нитки в одязі".
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А "поворозка" – це те саме, що "мотузка"?
Слова поворозка та мотузка, не завжди взаємозамінні, але значення дуже близькі.
Мотузка – загальна назва виробу, скрученого з волокон або ниток, призначеного для прив'язування, підвішування, стягування тощо.
Поворозка – переважно мотузка або шнурок для перев'язування, зв'язування, тобто тонша і менша.
- Десятники обступили Гната. Вони відібрали від нього сокиру, зв'язали ззаду руки поворозкою. (Михайло Коцюбинський).
Тому в певних ситуаціях ці слова цілком можуть бути взаємозамінними. А у деяких, воно ближче за значення до слова "очкур", про яке писали раніше.
Це слово збереглося в українських діалектах, художній літературі та словниках. Особливо природно воно звучить у контексті традиційного побуту:
"Зав'язав клунок поворозкою".
"Перев'язали снопи поворозками".
"Затягнув поворозку міцніше".
Сьогодні воно має дещо архаїчний або діалектний відтінок, тому в повсякденному мовленні значно частіше почуємо "мотузка" чи "шнурок".
А у переносному значенні "іти́ на поворо́зці", означає – діяти за чиєю-небудь вказівкою, сліпо підкоряючись чиїйсь волі; бути залежним у своїх вчинках від кого-, чого-небудь.
— Про Данилка не йде мова,— перебив секретар.— Можливо, він іде на поворозці в когось іншого, який прикривається маскою нейтральності (Роман Іваничук)."
Можливо ви чули інші варіанти: "іти на припоні", "іти на повідку" чи "іти на прив'язі" у переносному значенні. Тепер знаєте, що іти можна і на поворозці.
Цитати з творів, де є "поворозка": дивіться відео
Українська мова зберегла чимало слів, пов'язаних із традиційним господарством і побутом. Частина з них відійшла на периферію мовлення, бо змінилися предмети, технології та сам спосіб життя.
"Поворозка" – якраз із таких слів. Воно не обов'язково має повертатися в кожне наше речення, але знати його варто. Особливо якщо читаємо українську класику, фольклор або хочемо краще розуміти стару народну лексику.
Тож якщо наступного разу зустрінете "поворозку" в старій книжці чи почуєте від старших людей – не поспішайте шукати помилку. Це не дивне слово, а маленький уламок живої побутової української мовної історії.