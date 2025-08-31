Привітання з Днем знань для учнів та вчителів: вітання та листівки до 1 вересня
- Стаття містить привітання до Дня знань, 1 вересня, для вчителів та учнів, пропонуючи теплі побажання на новий навчальний рік.
- Включені приклади вітальних листівок та побажань, які можна використовувати для святкування 1 вересня.
За кілька днів розпочнеться новий навчальний рік. І чому б його не розпочати його з гарних, теплих і щирих привітань.
Теплі вітання до 1 вересня для вчителів та учнів пропонує 24 Канал.
Дивіться також 7 цікавезних прислівників, які збагатять вашу мову
Як тепло привітати зі святом?
День знань, 1 Вересня, початок нового навчального року – це важливий день для школярів та вчителів, адже розпочинається рік нових знань, пригод, дружби, завдань, розваг, вмінь. І зусиль будуть докладати як учні, так і вчителі, що навчатимуться і очно, і дистанційно. А тому приємно розпочати рік дуже важливо. Тим паче, що цей день в Україні проводять цікаво та святково.
Для учителів:
Шановні педагоги! Зі святом знань! Нехай кожен день дарує вам натхнення, вдячність учнів і віру в силу освіти. Ви – світло, яке веде крізь темряву незнання. Нехай ваш внутрішній ліхтар завжди палає ясно.
Листівка / Pinterest
***
З 1 Вересня, дорогі вчителі! Нехай ваші серця завжди залишаються відкритими для мудрості, а очі – сяють від радості за кожен учнівський успіх.
Листівка / Pinterest
***
Ви – як зорі на освітянському небі,
Що світять дітям крізь роки й віки.
Нехай цей рік буде щедрим і теплим,
На усмішки, знання і легкі кроки.
Листівка / Pinterest
Для учнів:
З новим навчальним роком! Нехай кожен день буде кроком до мрії, а знання – вашою суперсилою. Вір у себе, і ти здивуєш світ!
З 1 Вересня! Пора прокидатися раніше, шукати зошити й згадувати, де твій рюкзак. Але головне – не забути усмішку!
Листівка / Pinterest
***
Школа – це не просто парти й дзвінки. Це місце, де народжуються ідеї, дружба і майбутнє. Нехай цей рік буде для тебе особливим!
Листівка / Pinterest
***
Хай навчання в радість буде,
хай наука не забуде поміститися в голові,
щоб вдавалося все тобі!
Просто добре вчися
і ніколи не журися!
Листівка / Pinterest
***
День знань, день радості і віри,
Великих планів, щирих посмішок, надії.
І цей важливий рік навчальний
Хай буде мирним, плідним і повчальним!
Гарного навчального року дорогі школярі!