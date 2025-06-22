"Трапиться щось неймовірно цікаве і магічне": привітання зі святом Івана Купала

У другій половині червня українці цьогоріч святкують колоритне свято – Івана Купала. Раніше його відзначали у ніч на 7 липня.

Але з переходом ПЦУ на новий календар українці святкують Івана Купала у ніч з 23 на 24 червня. 24 Канал натомість розповість, як привітати з цим святом українською красиво.

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Як красиво привітати зі святом Івана Купала українською

Свято Івана Купала – одне з найулюбленіших народних свят у слов'янській культурі. Воно сповнене магії, обрядів і веселощів.

Свято символізує день літнього сонцестояння. Його також вважають святом сонця, води та родючості.

У цей час молодь збиралася біля річок і озер. Дівчата плели вінки з польових квітів, хлопці розпалювати багаття, через які згодом стрибали закохані. Також у цю ніч шукають цвіт папороті.

Долучайтесь до свята і ви. Принаймні – красивими привітаннями.

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Вітаю зі святом Івана Купала! Нехай сьогодні з тобою трапиться щось неймовірно цікаве, магічне і прекрасне. Бажаю знайти в собі нові сили та відкрити для себе шлях натхнення, бажаю з любов'ю в серці відправитися мандрувати по стежках великих пригод і нових захоплень.

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У свято Івана Купала від душі бажаю світлої радості душі та щирого кохання, доброго блага і щасливих миттєвостей життя, неймовірних чудес і чарівної удачі, гарної казки життя і великих подій.

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Зі святом Івана Купала! Бажаю запалити у своєму серці вогник доброї надії, бажаю залишити всі печалі позаду, бажаю знайти в цей таємничий вечір неймовірну силу любові та віри в те, що тебе чекає велика удача.

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Я бажаю вам в ніч Купали звершення різних чудес. Нехай у всіх збувається те, про що довго мріяли. Нехай вінки, що пливуть по річці, передадуть ваші прохання і молитви всім святим і в житті кожного настане благодать і щастя. Нехай іскри святкового багаття розпалять в ваших серцях любов, а дівочий спів в Купальську ніч, наповнить душу радістю.

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Нехай у святковому купальському багатті зітліють всі біди та печалі, а ранкова роса принесе більше щастя і радості. Бажаю, щоб чарівна купальська ніч виконала заповітні мрії, подарувала віру і надію в краще, будьте здорові, бадьорі та творчі.

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Зі святом Івана Купала! Нехай цей магічний день наповнить твоє життя гармонією та світлом. Вітаю тебе, щоб всі твої мрії здійснилися, а здоров'я та радість супроводжували вас кожного дня.

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Вітаю зі святом Івана Купала,

Нехай буде доля щаслива і ясна.

Бажаю здоров'я, любові, тепла.