Привітання для військових з Новим роком: щирі слова подяки для ЗСУ

В час різдвяно-новорічних свят, українці у своїх домівках мають дякувати військовим, які тримають рубежі країни.

Які теплі побажання сказати військовим, пропонує 24 Канал, разом з листівками з Pinterest.

Як привітати військових з Новим роком 2026?

Дорогі воїни, нехай Новий рік принесе вам мир у серці й перемогу для України. Дякуємо за вашу мужність, за кожен день, коли ви тримаєте небо й землю нашої свободи. Хай у ваших домівках завжди буде світло, тепло й любов.

З Новим роком, наші незламні! Ви – щит і гордість народу. Хай кожна зірка на зимовому небі нагадує вам: Україна молиться за вас і вдячна вам безмежно. Бажаємо сили, здоров’я й здійснення мрій у мирному завтра.

Шановні захисники, ви даруєте нам найдорожче – свободу. У новорічну ніч хай ваші серця зігріє вдячність мільйонів українців. Хай рік буде щасливим, а кожен день – наближатиме нашу спільну перемогу.

З Новим роком, воїни світла! Ви – приклад відваги й любові до рідної землі. Хай цей рік стане роком здійснених надій, хай кожна перемога буде кроком до миру. Ми вдячні вам за все, що ви робите для України.

Дорогі воїни, нехай новорічна ялинка сяє для вас символом надії, а дзвони свят нагадують: ви не самі, з вами вся країна. Дякуємо за вашу силу й незламність. Хай рік принесе вам радість, тепло родини й довгоочікуваний мир.

З Новим роком, воїни! Ви тримаєте небо над нами, і ми молимося, щоб новий рік приніс мир, здоров’я й щастя. Дякуємо за вашу незламність і любов до України.

З глибокою вдячністю та щирістю 24 канал, дякує усім військовим та за мужність та вітає з Новим роком! Нехай він принесе перемогу Україні!