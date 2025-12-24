Яка з назв правильна для святкової випічки – пампушки чи пончики, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення "Вікіпедії".
Як називати здобу правильно?
Сьогодні у багатьох домівках пахне святковою різдвяною здобою – пампушками. Ці круглі запашні та солодкі смажені вироби з начинкою з маку, варення, вишень, рожі є обов'язковою обрядовою стравою Святої вечері.
Та не всі послуговуються саме цією назвою – є ще пампухи та пончики. Котра ж з них правильна? Українські словники фіксують обидві назви та різняться походженням слів.
Пампушка – це невелика кругла булочка з пшеничної, житньої або гречаної муки. А походження – чи то праслов'янське, оскільки ми маємо слова, пухкий та пухнути, чи то німецьке, через посередництво польської.
- Мама старалася. Позичила в сусiдiв маленького чемоданчика, засмажила курочку, напекла м'яких, бiлих як снiг пампушок, поклала в чемодан три чистих сорочки, бiлизну. (Павло Загребельний).
Пончик – круглий, звичайно солодкий, пиріжок, смажений у киплячій олії. Слово походить з польської мови pączek, від pękać – "пукати", "тріскати".
- – Хтось купує шоколад, я купую пончик. Хтось сідає у літак, я – в твердий вагончик. (Павло Глазовий).
Хоча слово пончик і присутнє в українській мові, але багатьом ріднішим видається слово – пампушки.
Але і це не повний перелік назв, маємо ще
- пампух
- пампушка
- пампушок
- панпух
- панпуха
- панпу́шка
- пундик
- пухтик
- пухтелик.
І сучасні модні назви для кав'ярень чи кондитерських – донат та берлінер, вони відрізняються формою та начинкою чи її відсутністю.
Звичайно, все залежить від регіону, десь поширена одна назва, десь – інша. А хтось користується двома словами, але для позначення двох різних виробів:
- печена в духовці булочка – пампушка (як з часником до борщу),
- смажена в олії кулька з солодкою начинкою – пончик.
Нагадаємо, що на Святвечір (і, будь ласка, не називайте його Сочельник) готують пісні пампухи. А рецептів з покроковим приготуванням можна знайти безліч, обирайте свій.
Пампухи – невіддільна частина Святвечора. У Львові навіть проводять "Свято пампуха", що підкреслює їхню роль як символу радості й достатку.
У народних колядках звучить образ: "А в господаря на столі пампушки, узвар і кутя" – як символ достатку й гостинності.
Іван Франко у "Галицьких образках" описує святвечірню трапезу, де поряд із кутею й узваром стояли "пухкі пампушки, що пахли медом".
Пончики сьогодні асоціюються у молоді радше з міською кав’ярнею чи сучасною кондитерською, ніж із традиційним українським столом.
Яку б назву ви не обрали, нехай вам вдадуться пампухи та прикрасять ваш святвечірній стіл.