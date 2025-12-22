Чим зайнятися на зимових канікулах школярам – самостійно та з батьками, розповідає 24 Канал, посилаючись на поради "Ірбіс Комікси".

Як провести час на канікулах?

У багатьох школах України стартували зимові канікули. Та щоб зимовий відпочинок став цікавим та корисним, варто його спланувати та організувати, виділивши час на родину, друзів, та власне хобі.

На зимових канікулах сім’ї та школярі можуть поєднати відпочинок із творчістю: від спільних кулінарних експериментів і настільних ігор до зимових прогулянок, освітніх майстер-класів та волонтерських ініціатив.

Звичайно, що напередодні різдвяно-новорічних свят як з родиною, так і з друзями слід відвідати ялинку та святкові ярмарки поблизу. У великих містах облаштовані цілі парки, де модна знайти розваги на будь-який смак – від ігор та катання на атракціонах, до неймовірних фотозон та фігур із гірлянд.

Зимові канікули припадають на найбільші християнські свята. Тому чудова нагода вивчити з дитиною щедрівки та колядки. Піти колядувати та щедрувати до сусідів та друзів. та й самим підготувати частування колядникам, які прийдуть до вас.

Екскурсії. Канікули гарна нагода поїхати на екскурсію в інше місто. А новорічний вайб створить додатковий настрій.

Каток. Штучні ковзанки облаштовуються на час новорічних свят, а тому це гарна нагода з користю і цікаво провести час – чи то навчитися, чи повправлятися у своїй майстерності. А скласти компанію можуть і друзі, і члени сім'ї.

Відпочинок на ковзанці / Freepik

Напередодні свят чимало просторів пропонують різноманітні майстер-класи – з виготовлення ялинкових прикрас, свічок, ароматних саше, брелоків, ляльок мотанок, ангеликів, новорічних вінків та іншого декору.

Якщо пощастить зі снігом та морозом, то з'являється простір для зимових розваг. Катання на лижах, санчатах, зимові походи у ліс чи прогулянки в парку. Ліплення снігової баби чи інших фігур, гра у сніжки і, звичайно, створити янгола на снігу. Влаштуйте сімейний турнір з катання на санчатах із підрахунком балів за швидкість чи креативність.

Домашній простір та довгі вечори теж можна зробити цікавими. Час, вільний від уроків, стане у пригоді, щоб провести його повноцінно з родиною.

Кулінарні експерименти. Перша за все, навчитися готувати традиційні страви на Святвечір. Згодом – скласти меню новорічного столу.

Випіканні та створення імбирних пряникових будиночків чи печива.

Дні світової кухні – готувати страви різних країн, наприклад, італійську піцу, французькі круасани чи японські роли.

Настільні ігри. Настолки – саме час про них згадати. Сімейні вечори за шахами, доміно, шашками, монополією, пазлами, конструкторами чи іншими картковими іграми, яких безліч, створять гарний настрій та дадуть нові знання. І не важлива, якщо ви не знаєте правил, їх легко можна знайти в інтернеті – друковані та відеопояснення.

Чимало освітніх хабів пропонують школярам короткі курси на зимові канікули. Це курси з мови, музики, програмування, комп'ютерної графіки, фотографування, малювання, майстрування, рукоділля.

Візьміть участь в інтерактивних вікторинах та іграх: тематичні завдання з історії, мови, культури не лише збагатять знання, але можуть і принести подарунки.

Дослідіть зірки. Взимку гарно видно сузір'я Північної півкулі. Їх можна вивчити за допомогою застосунку Star Chart. Сходіть найближчий парк, де менше освітлення та знайдіть Сіріус самостійно.

Створіть власний мініпроєкт "Моя зима". Це може бути віш-лист, презентація, календар чи комікс зі своїми зимовими пригодами. А для цього потрібно буде, щось робити, щоб його заповнити.

Чек-лист ваших канікул / Pinterest

Влаштуйте з друзями квест на свіжому повітрі. Придумати маршрут із завданнями – знайти символи зими, скласти слово зі знайдених предметів та інші ідеї може запропонувати ШІ. Це чудовий активний відпочинок. Можна використати і велосипед.

Зимове фотополювання цікава розвага – зробити серію тематичних фото – "10 відтінків зими", "сліди на снігу", "зимові обличчя міста".

Не забувайте про гуртки чи спортивні секції. У закладах позашкілля, спортивних школах теж заплановані цікаві заходи.

Читання. Це гарний час, щоб побути наодинці з цікавою книжкою. Оберіть жанр, підберіть книги чи дізнайтеся про нові твори улюблених авторів. А ще можна спробувати написати власну історію.

Кіномарафон. Його можна влаштувати з друзями чи сім'єю. Скласти добірку зимових мультфільмів і фільмів, а перегляд доповнити смаколиками. Потім обговорити сюжет та героїв. Така комунікація після фільму теж вкрай важлива.

Сходіть в кінотеатр, наприкінці та на початку нового року, стартують прем'єри фільмів, які варто переглянути – слідкуйте за афішами кінотеатрів свого міста.

Волонтерство. Частиною ваших канікул може стати і волонтерство – участь у благодійних акціях, допомога літнім людям чи притулкам для тварин, змайструвати годівничку та насипати зерна у годівнички в парках. Така допомога посильна у будь-якому віці.