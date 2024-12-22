Як правильно українською вітатися на Різдво Христове
Українці тепер відзначають Різдво Христове 25 грудня. А Святвечір – 24 грудня.
Це час сімейного затишку та традицій. 24 Канал натомість розповість, як правильно вітатися у цей час.
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Як правильно вітатися на Різдво
У час різдвяних свят варто вживати такі форми вітання.
- Христос народився!
- Христос рождається!
- Христос ся рождає!
Усі вони є правильними, тож сміливо вживайте їх у час Різдвяних свят.
Священники при цьому кажуть, що форма вітання "Христос рождається" – більш богословське поняття. Воно означає, що Бог має постійно оновлюватись у наших серцях.
Як вітатися українською на Різдво / Depositphotos
Відповідати на такі різдвяні вітання треба так:
- "Славімо Його!";
- "Славіте Його!".
Якщо ж до вашої оселі завітають колядники, то вітатимуться ще й словами із популярної колядки: "Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!".
Саме колядники раніше були віщунами щасливої долі в українців на Різдвяні свята.
У цей непростий для нашої держави час бажайте також один одному "Світлих свят" та "Мирного Різдва!"
Христос рождається! Славімо Його!