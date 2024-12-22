Як правильно українською вітатися на Різдво Христове

Українці тепер відзначають Різдво Христове 25 грудня. А Святвечір – 24 грудня.

Це час сімейного затишку та традицій. 24 Канал натомість розповість, як правильно вітатися у цей час.

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Як правильно вітатися на Різдво

У час різдвяних свят варто вживати такі форми вітання.

Христос народився!

Христос рождається!

Христос ся рождає!

Усі вони є правильними, тож сміливо вживайте їх у час Різдвяних свят.

Священники при цьому кажуть, що форма вітання "Христос рождається" – більш богословське поняття. Воно означає, що Бог має постійно оновлюватись у наших серцях.



Як вітатися українською на Різдво / Depositphotos

Відповідати на такі різдвяні вітання треба так:

"Славімо Його!";

"Славіте Його!".

Якщо ж до вашої оселі завітають колядники, то вітатимуться ще й словами із популярної колядки: "Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!".

Саме колядники раніше були віщунами щасливої долі в українців на Різдвяні свята.

У цей непростий для нашої держави час бажайте також один одному "Світлих свят" та "Мирного Різдва!"

Христос рождається! Славімо Його!