Іноді людина настільки розгублена або схвильована, що їй складно одразу опанувати себе. Українська мова має чимало способів описати такий стан, і кожен передає свій відтінок значення.

І для цього не треба калькувати російську словотвірну модель – "прийти в себе". А як правильно, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Як сказати українською "прийти в себя"?

У мовленні українців досі трапляються російські кальки, які настільки звичні, що ми не завжди помічаємо їхню неприродність. Один із таких висловів – "прийти в себя". Його вживають, коли людина пережила сильне потрясіння, злякалася, розгубилася, втратила свідомість або просто не може опанувати себе після несподіваної події.

Зверніть увагу російське слово "прийти", можна вживати і в прямому значенні – "ходити" чи "іти" так і в переносному: прийти – в "ужас", "смущение", "сознание", "умиление", "упадок", "замешательство", "негодование" та інші емоційні стани.

Українська словотвірна модель інша – ми до емоцій не "приходимо", а констатуємо, зазвичай одним словом. А тому і на "прийти в себе" мова має чимало влучних відповідників, які варто обирати з огляду на ситуацію – фізичний стан чи емоційний..

Як зазначають укладачі довідника "Мова – не калька: словник української мови", замість російського вислову можна використовувати слова "оговтатися", "опам'ятатися", "спам'ятатися", "отямитися", "стямитися", "схаменутися", "опритомніти", а також вислів "прийти до пам'яті".

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Розгляньмо, чим відрізняються ці варіанти.

Оговтатися – відновити душевну рівновагу після сильного хвилювання, переляку, потрясіння чи неприємної події. Це слово доречне, коли людині потрібен час, аби заспокоїтися й повернутися до звичного стану. Наприклад: "Після пережитого потрясіння жінка довго не могла оговтатися".

– відновити душевну рівновагу після сильного хвилювання, переляку, потрясіння чи неприємної події. Це слово доречне, коли людині потрібен час, аби заспокоїтися й повернутися до звичного стану. Наприклад: "Після пережитого потрясіння жінка довго не могла оговтатися". Отямитися – повернути здатність ясно мислити, усвідомити те, що відбувається, вийти зі стану розгубленості. Також це слово вживають, коли людина приходить до тями після сильного здивування. Наприклад: "Він ніяк не міг отямитися від почутого".

– повернути здатність ясно мислити, усвідомити те, що відбувається, вийти зі стану розгубленості. Також це слово вживають, коли людина приходить до тями після сильного здивування. Наприклад: "Він ніяк не міг отямитися від почутого". Опам'ятатися / спам'ятатися – схаменутися, усвідомити щось, повернутися до нормального стану після розгубленості або затьмарення думок. Наприклад: "Не встигли ми й опам'ятатися, як усе вже закінчилося".

– схаменутися, усвідомити щось, повернутися до нормального стану після розгубленості або затьмарення думок. Наприклад: "Не встигли ми й опам'ятатися, як усе вже закінчилося". Очапатися – оговтатися, опам’ятатися, прийти до тями після переляку, потрясіння, хвороби або сильного виснаження. Наприклад: "Після пережитого чоловік довго не міг очапатися". Слово має розмовний відтінок. Воно передає значення поступового повернення до звичного фізичного чи душевного стану.

– оговтатися, опам’ятатися, прийти до тями після переляку, потрясіння, хвороби або сильного виснаження. Наприклад: "Після пережитого чоловік довго не міг очапатися". Слово має розмовний відтінок. Воно передає значення поступового повернення до звичного фізичного чи душевного стану. Схаменутися – усвідомити неправильність своїх дій, зупинитися, змінити поведінку або вчасно отямитися. Це слово часто має відтінок застереження. Наприклад: "Пора схаменутися, поки необдумані рішення не призвели до серйозних наслідків".

– усвідомити неправильність своїх дій, зупинитися, змінити поведінку або вчасно отямитися. Це слово часто має відтінок застереження. Наприклад: "Пора схаменутися, поки необдумані рішення не призвели до серйозних наслідків". Опритомніти / прийти до свідомості – повернутися до свідомості після непритомності. Саме цей відповідник найточніше передає фізичний стан людини, яка втратила свідомість. Наприклад: "Потерпілий опритомнів через кілька хвилин після падіння".

– повернутися до свідомості після непритомності. Саме цей відповідник найточніше передає фізичний стан людини, яка втратила свідомість. Наприклад: "Потерпілий опритомнів через кілька хвилин після падіння". Очуняти – відновити сили, одужати, оговтатися після хвороби, виснаження чи сильного переживання. Це слово добре передає поступове повернення до звичного фізичного або душевного стану. Наприклад: "Після тривалої хвороби чоловік нарешті очуняв".

– відновити сили, одужати, оговтатися після хвороби, виснаження чи сильного переживання. Це слово добре передає поступове повернення до звичного фізичного або душевного стану. Наприклад: "Після тривалої хвороби чоловік нарешті очуняв". Прийти до тями / тямки – отямитися, опам’ятатися, повернути здатність ясно мислити після переляку, потрясіння чи несподіванки. Також уживають, коли людина повертається до свідомості після непритомності. Наприклад: "Після сильного удару він довго не міг прийти до тями".

– отямитися, опам’ятатися, повернути здатність ясно мислити після переляку, потрясіння чи несподіванки. Також уживають, коли людина повертається до свідомості після непритомності. Наприклад: "Після сильного удару він довго не міг прийти до тями". Прийти до пам’яті – опритомніти, повернутися до свідомості після її втрати. Наприклад: "Потерпілий поступово прийшов до пам’яті після непритомності". Вислів також може означати відновлення здатності усвідомлювати те, що відбувається.

Є окремий цікавий випадок – вислів "прийти в себя от удивления". Якщо йдеться про надзвичайно сильне здивування, українською можна сказати "не міг отямитися з подиву", "не міг вийти з дива" або "не міг зійти з дива".

Цікаво! У мовленні часто можна почути російський вислів "души не чаять", коли хочуть сказати, що дуже когось люблять і піклуються про нього. Проте українською цю думку передають інакше – "душі не чути". Чому саме так говоримо та звідки походить цей образний фразеологізм, читайте в матеріалі Освіти 24.

Добираймо слово за змістом, щоб висловлювати думки точно й природно. Говоріть українською!