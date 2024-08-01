Навчання першокласників: на яку важливу проблему вказав освітній омбудсмен

Діти, які пішли в перший клас, часто не хочуть навчатися через те, що позбавлені права на помилку. Зокрема, під час уроків вони мають сидіти смирно, не рухатися та робити все правильно. Однак якщо дитина сама знаходить помилку і виправляє її, то має знижену оцінку.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов зазначає, що в таких випадках навпаки потрібно підвищувати бали, адже саме через помилки школярі вчаться робити висновки і розвиватися. На цьому посадовець зауважив в інтерв'ю для "Української правди. Життя".

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Проблема в навчанні першокласників

Маленьку дитину змушують весь час робити правильно, знижують оцінку за те, що дитина сама знайшла помилку і виправила… за це треба підвищувати оцінку! У нас досі подекуди має місце совкова ментальність,

– каже Горбачов.

Він зазначив, що коли вчителі кажуть, що діти не хочуть навчатися, він запитує їх: "Слухайте, шановні, дивіться, дитина прийшла до 1-го класу. Який традиційний підхід? Сиди смирно, не рухайся, роби, що сказали". Вона позбавлена права на помилку. А лише помилка дає нам можливість розвиватися. Це аксіоматично", – додає він.

Так, відповідно до слів освітнього омбудсмена, важлива Нова українська школа, яка ставить найважливішим питанням розвитку у дитини вміння рефлексії – розуміти себе, свої дії, аналізувати помилки і виправляти їх, комунікувати.