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Освіта Освіта в Україні Ці фахівці матимуть попит: які професії найчастіше обирають вступники до профтехів
15 вересня, 14:53
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Оновлено - 15:32, 15 вересня

Ці фахівці матимуть попит: які професії найчастіше обирають вступники до профтехів

Марія Волошин

В Україні триває трансформація сфери професійної освіти. Зокрема модернізовують навчальні майстерні.

Однак вступники не завжди охоче подають заяви до профтехів. Начальник відділу професійної освіти Львівської міськради Богдан Іванусь в   етері 24 Каналу розповів, які зараз професії є популярними серед вступників та які матимуть значний попит у майбутньому.

Який фах обирають вступники найчастіше 

Найпопулярніша професія серед вступників до профтехів зараз – це кухар. 

Все, що стосується ресторанної справи – кухарі, кондитери, офіціанти, 
– уточнив чиновник. 

Друге місце серед вступників у Львові займає фах автомеханіка.

Але щороку ми намагаємося збільшувати акцент на будівельниках, малярах, плиточниках, штукатурах, зварювальниках, інсталяторах, електриках, майстрах з відновлювальної енергетики, 
– каже Іванусь. 

Цікаво Кабмін України скерував понад 860 мільйонів гривень на модернізацію профтехів та коледжів. За ці кошти реалізують 100 проєктів у регіонах.

За його словами, вступники можуть розглядати на майбутнє різні професії. У ЛМР при цьому працюють над тим, аби щороку перелік професій зростав.

Абітурієнт хоче мати вибір. І ми намагатимемося довести цей вибір до максимальної кількості професій, 
– резюмував чиновник.

Які фахівці матимуть попит у майбутньому: відео 

Раніше ми розповідали, що студентам професійних коледжів платитимуть за роботу під час практики.

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