Ці фахівці матимуть попит: які професії найчастіше обирають вступники до профтехів
В Україні триває трансформація сфери професійної освіти. Зокрема модернізовують навчальні майстерні.
Однак вступники не завжди охоче подають заяви до профтехів. Начальник відділу професійної освіти Львівської міськради Богдан Іванусь в етері 24 Каналу розповів, які зараз професії є популярними серед вступників та які матимуть значний попит у майбутньому.
Який фах обирають вступники найчастіше
Найпопулярніша професія серед вступників до профтехів зараз – це кухар.
Все, що стосується ресторанної справи – кухарі, кондитери, офіціанти,
– уточнив чиновник.
Друге місце серед вступників у Львові займає фах автомеханіка.
Але щороку ми намагаємося збільшувати акцент на будівельниках, малярах, плиточниках, штукатурах, зварювальниках, інсталяторах, електриках, майстрах з відновлювальної енергетики,
– каже Іванусь.
Цікаво Кабмін України скерував понад 860 мільйонів гривень на модернізацію профтехів та коледжів. За ці кошти реалізують 100 проєктів у регіонах.
За його словами, вступники можуть розглядати на майбутнє різні професії. У ЛМР при цьому працюють над тим, аби щороку перелік професій зростав.
Абітурієнт хоче мати вибір. І ми намагатимемося довести цей вибір до максимальної кількості професій,
– резюмував чиновник.
Які фахівці матимуть попит у майбутньому: відео
Раніше ми розповідали, що студентам професійних коледжів платитимуть за роботу під час практики.