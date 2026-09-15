Однак вступники не завжди охоче подають заяви до профтехів. Начальник відділу професійної освіти Львівської міськради Богдан Іванусь в етері 24 Каналу розповів, які зараз професії є популярними серед вступників та які матимуть значний попит у майбутньому.

Який фах обирають вступники найчастіше

Найпопулярніша професія серед вступників до профтехів зараз – це кухар.

Все, що стосується ресторанної справи – кухарі, кондитери, офіціанти,

– уточнив чиновник.

Друге місце серед вступників у Львові займає фах автомеханіка.

Але щороку ми намагаємося збільшувати акцент на будівельниках, малярах, плиточниках, штукатурах, зварювальниках, інсталяторах, електриках, майстрах з відновлювальної енергетики,

– каже Іванусь.

Цікаво Кабмін України скерував понад 860 мільйонів гривень на модернізацію профтехів та коледжів. За ці кошти реалізують 100 проєктів у регіонах.

За його словами, вступники можуть розглядати на майбутнє різні професії. У ЛМР при цьому працюють над тим, аби щороку перелік професій зростав.

Абітурієнт хоче мати вибір. І ми намагатимемося довести цей вибір до максимальної кількості професій,

– резюмував чиновник.

Раніше ми розповідали, що студентам професійних коледжів платитимуть за роботу під час практики.