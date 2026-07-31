Кошти передбачили на нові майстерні й лабораторії, оновлене обладнання, енергоефективність, безпеку, безбар'єрність. Про це у телеграмі повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
Хто і які кошти отримає
Очільник уряду повідомив також, що завершили розподіл майже 700 мільйонів гривень субвенції для 130 майбутніх академічних ліцеїв у 22 областях України.
Кошти спрямують на створення сучасних освітніх просторів: закупівлю навчального, комп'ютерного та мультимедійного обладнання, меблів і оснащення для лабораторій природничих дисциплін та STEM,
– уточнив він.
І додав, що ще 83,6 мільйона гривень передбачили для підтримки громад в організації безоплатного гарячого харчування учнів початкових класів у 8 прифронтових областях: Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській. Кошти надали у межах Всесвітньої продовольчої програми ООН.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Усього у 2026 році на харчування школярів передбачено 14,4 мільярда гривень,
– зазначив прем'єр.
Важливо З 2027 року в Україні повноцінно впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи. Учні здобуватимуть освіту вже 12 років.
Які зміни у професійній освіті запланували?
У вересні 2025 року набув чинності новий Закон "Про професійну освіту". Він передбачає поступові зміни галузі.
Перші коледжі, які увійдуть до експерименту, уже 2026 року працюватимуть у новому статусі комунальних некомерційних товариств. Вони отримають фінансову та управлінську автономію, зможуть гнучко розпоряджатися власними коштами й самостійно формувати кадрову структуру, не прив'язуючись до тарифної сітки. Коледжі укладатимуть договори зі своїми засновниками та тими, хто формує замовлення на надання освітніх послуг у сфері професійної освіти.
Також запланували запровадити нові професії, нові навчальні програми тощо.