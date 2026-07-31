Кошти передбачили на нові майстерні й лабораторії, оновлене обладнання, енергоефективність, безпеку, безбар'єрність. Про це у телеграмі повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Хто і які кошти отримає

Очільник уряду повідомив також, що завершили розподіл майже 700 мільйонів гривень субвенції для 130 майбутніх академічних ліцеїв у 22 областях України.

Кошти спрямують на створення сучасних освітніх просторів: закупівлю навчального, комп'ютерного та мультимедійного обладнання, меблів і оснащення для лабораторій природничих дисциплін та STEM,

– уточнив він.

І додав, що ще 83,6 мільйона гривень передбачили для підтримки громад в організації безоплатного гарячого харчування учнів початкових класів у 8 прифронтових областях: Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській. Кошти надали у межах Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Усього у 2026 році на харчування школярів передбачено 14,4 мільярда гривень,

– зазначив прем'єр.

Важливо З 2027 року в Україні повноцінно впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи. Учні здобуватимуть освіту вже 12 років.

Які зміни у професійній освіті запланували?