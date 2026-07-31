Средства выделены на новые мастерские и лаборатории, обновление оборудования, повышение энергоэффективности, обеспечение безопасности и безбарьерности. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Кто и какие средства получит

Глава правительства также сообщил, что завершено распределение почти 700 миллионов гривен субвенции для 130 будущих академических лицеев в 22 областях Украины.

Средства будут направлены на создание современных образовательных пространств: закупку учебного, компьютерного и мультимедийного оборудования, мебели и оснащения для лабораторий естественных дисциплин и STEM,

– уточнил он.

И добавил, что еще 83,6 миллиона гривен предусмотрено для поддержки общин в организации бесплатного горячего питания учеников начальных классов в 8 прифронтовых областях: Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской. Средства выделены в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Всего в 2026 году на питание школьников предусмотрено 14,4 миллиарда гривен,

– отметил премьер.

Важно С 2027 года в Украине начнется полноценное внедрение реформы старшей профильной школы. Учащиеся будут получать образование в течение 12 лет.

Какие изменения в профессиональном образовании запланированы?