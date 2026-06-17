В рамках реформы будут введены два направления обучения: академическое и профессиональное. Поэтому общины сейчас активно готовятся и формируют соответствующую сеть лицеев. Ведь обновленное Положение о лицее закрепляет новые требования к качеству образовательной среды, профильности и материально-технической базе. Отныне профиль в меньшей степени привязан к конкретному классу, а в большей — к образовательному выбору ученика.

Подробнее об изменениях рассказала профильный заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева.

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Конец традиционного 10-А: новая логика старшей школы

Для директоров и заместителей директоров это означает не просто появление новых нормативных требований. Де-факто речь идет о переходе к другой модели управления лицеем. Теперь ключевыми инструментами становятся сменные группы, гибкое расписание и возможность открывать профильное обучение для относительно небольшого количества учеников.

Впрочем, многие руководители учебных заведений до сих пор мыслят традиционной моделью: есть 10-А класс, который должен быть либо математическим, либо гуманитарным, и все ученики внутри класса обучаются по единому профилю. Система, десятилетиями сохранявшаяся в украинской школе, "застряла" в условиях демографического сокращения и потребности в индивидуализированных образовательных траекториях.

Именно поэтому обновленное Положение о лицее предлагает иную логику организации старшей школы. Изменения внедряются поэтапно: с 1 сентября 2026 года — в 150 пилотных лицеях, а с 1 сентября 2027 года — во всех академических лицеях страны. Ключевым инструментом становятся сменные группы для профильных предметов,

– уточнила чиновница.

Таким образом, ученик больше не будет привязан к одному профилю только потому, что учится в определенном классе. При изучении профильных дисциплин лицей может формировать группы учеников со всей параллели – в соответствии с образовательным выбором детей.

"Правило 8 учеников": что это означает для лицея

Де-факто Постановление № 498 позволяет лицеям отойти от жесткой привязки профилей к конкретному классу.

Если в параллели 10–11 классов (а впоследствии и 12-х) набирается не менее восьми учащихся, выбравших определенный профильный предмет или курс, лицей может создать отдельную сменную группу, предусмотреть педагогическую нагрузку и официально организовать обучение. При этом разделение на профильные группы возможно при условии, что в классе не менее 16 учеников — именно тогда и формируются группы по 8 человек в каждой. Малочисленные классы, например из 5–7 учеников, на отдельные профильные группы не делятся.

Государство сознательно снижает планку до 8 учеников, чтобы лицеи перестали создавать "бумажные" профили. Лучше иметь реальную мотивированную группу из восьми детей, углубленно изучающих химию или физику, чем формально содержать целый профильный класс, где значительная часть учеников не связывает свое будущее с этим направлением. Это фундаментальный переход от количества к качеству.

Например, в параллели есть 48 десятиклассников, которые формально учатся в двух десятых классах. Во время профильных предметов система может работать совсем по-другому. Скажем, 10 учеников выбирают математический профиль, 12 — биолого-химический, 9 — ИТ-направление, а остальные — историко-правовой профиль,

– уточнила Кузьмичева.

В таком случае профильные группы формируются в соответствии с образовательными запросами учащихся, независимо от того, в каком именно классе они учатся.

Как де-факто меняется расписание лицея

Для администрации учебного заведения это означает переход к двум разным режимам организации образовательного процесса.

Первый – обязательный минимум. Предметы, общие для всех учащихся независимо от профиля, – украинский язык и литература, математика, история и гражданское образование, естественные науки и т. д. – могут преподаваться в привычных классах или потоках. Здесь лицей сохраняет традиционную классную модель.

Второй режим — профильный, при котором фиксированное деление на классы перестает быть определяющим. Учащиеся переходят в сменные группы в соответствии с выбранными образовательными траекториями. Например, учащиеся из разных классов могут объединяться в одну группу для углубленного изучения физики, в другую — для биологии и химии, в третью — для иностранных языков. То есть учащиеся учатся не только со "своим" классом, но и перемещаются между различными профильными группами в соответствии с выбранной образовательной траекторией. Для заместителя директора этот формат превращается из составления расписания в управление динамической моделью перемещения учащихся между профильными группами.

Важно понимать, что гибкое расписание работает только тогда, когда под него создана соответствующая образовательная среда. Трансформация пространства лицея — это не покупка 3D-принтера или косметический ремонт. Государство инвестирует миллиарды гривен субвенций именно в комплексные решения. Если завуч перераспределяет расписание с учетом сменных групп, то учредитель должен обеспечить, чтобы эти группы направлялись в функциональные образовательные пространства и практические лаборатории для качественной реализации профилей — от естественнонаучных до языковых.

Именно поэтому для многих лицеев внедрение профильного среднего образования будет означать не просто обновление профилей, а иную логику управления образовательным процессом.

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Два уровня конкурсного отбора, которые нельзя путать

Одна из важных задач для администрации лицея — разграничивать две процедуры отбора, предусмотренные Положением о лицее.

Первая — конкурсный отбор при поступлении в лицей. Он применяется только в том случае, если количество заявлений превышает вместимость учебного заведения. В таком случае лицей проводит общий конкурс на зачисление.

Правила этого конкурса должны быть утверждены педагогическим советом и директором лицея и обнародованы заранее — не позднее чем за три месяца до начала приема заявлений. Процедура конкурса должна быть прозрачной, понятной для абитуриентов и соответствовать требованиям законодательства о недискриминации участников.

Вторая процедура — конкурсный отбор на конкретный профиль обучения внутри лицея.

Даже если всех учащихся зачислили в лицей без конкурса, отдельные профили могут иметь ограниченную вместимость. Например, учебное заведение не может одновременно разместить слишком большое количество учащихся в химической лаборатории или компьютерном классе.

В таком случае лицей может проводить конкурс на конкретный профиль, но обязан четко обосновать такие ограничения и закрепить процедуру в соответствующем положении.

Руководителям важно понимать: это не "второй вступительный экзамен в лицей", а отдельный механизм распределения учащихся по профильным направлениям внутри учебного заведения.

При этом конкурс на профиль не должен становиться инструментом отсева. Практика показывает, что многие учащиеся раскрывают свой потенциал именно после перехода в старшую школу и выбора направления, соответствующего их интересам и профессиональным планам. Цель такого отбора — не определить "лучших" и "худших", а сбалансировать нагрузку на педагогов, лаборатории и учебные кабинеты. Лицей должен быть открытым пространством для развития, а не закрытым клубом для отличников.

Как будет работать система приоритетов

Еще один важный практический инструмент — механизм приоритетности профилей в заявлении ученика, который целесообразно закрепить в правилах приема в лицей. Его задача — избежать хаоса при окончательном формировании профильных групп.

При подаче документов ученик или родители могут указывать несколько профилей в порядке приоритетности:

основной желаемый профиль; альтернативный вариант; дополнительный резервный вариант.

Например:

● Приоритет №1 — математический профиль;

● Приоритет №2 – ИТ;

● Приоритет №3 – филологический.

Зачем это нужно на практике? Допустим, группа математического профиля не набрала минимально необходимых восьми учеников. Или наоборот — желающих оказалось больше, чем может принять лаборатория или компьютерный класс.

В таком случае система позволяет перевести ученика в профиль следующего приоритета, который он заранее указал в заявлении.

Для администрации лицея это становится инструментом прогнозируемого управления сетью профильных групп, а для родителей и учеников — прозрачным механизмом распределения.

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Что де-факто меняет обновленное Положение

Обновленное Положение меняет прежде всего логику функционирования старшей школы. Если раньше ключевой единицей планирования был класс, то теперь всё большее значение приобретает образовательный выбор ученика и его индивидуализированная траектория обучения.

Для администрации лицея это означает необходимость по-новому планировать сеть профилей, педагогическую нагрузку, использование учебных кабинетов и составление расписания. Впрочем, именно такая модель позволяет обеспечить реальную профильность даже там, где количество учащихся не позволяет открывать отдельные профильные классы,

– уверяет заместитель министра.

Уже сегодня руководителям учебных заведений следует анализировать ожидаемый контингент будущих десятиклассников, изучать профильные запросы учащихся 9-х классов, оценивать кадровый потенциал учебного заведения и готовность образовательной среды к работе с переменными группами.

Для решения таких вопросов лицеям целесообразно использовать возможности международных образовательных проектов. На данном этапе одним из эффективных инструментов может стать экспертная и методическая поддержка швейцарско-украинского проекта DECIDE, который помогает общинам и лицеям моделировать эффективные сети, просчитывать финансово-кадровые ресурсы и разрабатывать стратегии перехода на новые рельсы.