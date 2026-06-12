В результате этого ученики будут учиться 12 лет. Министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, будут ли старшеклассники учиться в своих нынешних школах, пишет Укринформ.
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В каких школах будут учиться ученики 9 – 10 классов?
Чиновник отметил, что возможность для девятиклассников,, а также переведенных в 10 класс, завершить обучение в своих школах зависит от принятия соответствующего закона об образовании.
При этом он добавляет, что МОН руководствуется действующей редакцией закона о полном общем среднем образовании. Документ был принят в 2020 году.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Но в то же время зарегистрированы законопроект №15082 и альтернативный законопроект №15082-1, которые предусматривают решение вопроса – о возможности завершения обучения 9-классниками, а теперь уже 10-классниками, после перевода в следующий класс в своих школах. И когда закон будет принят, МОН со своей стороны обеспечит все подзаконные акты,
– заявил Лисовой.
Отметим, что в соответствии с Законом "О полном общем среднем образовании", до 1 сентября 2027 года в Украине должна заработать новая сеть лицеев для старшего профильного образования. Общины должны изменить типы учебных заведений или реорганизовать их. Поэтому в некоторых школах не будут открывать 10-е классы.
Законопроекты №№15082 и 15082-1 о внесении изменений в закон об образовании,, которые предусматривают обеспечение права учащихся 9 – 10 классов завершить обучение без смены школы,, были зарегистрированы в марте.
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Что известно о реформе «Профильная»?
С 2027 года будут полноценно внедрять реформу старшей профильной школы. Ученики будут учиться 12 лет.
- С сентября прошлого года стартовало пилотирование реформы. Этот этап предусматривает тестирование новых программ.
- Реформа введет два направления обучения: академическое и профессиональное.
- В 10 – 12 классах не обязательно должно быть не менее 300 учеников в рамках реформы старшей школы.
- Кабмин Украины не будет отменять реформу старшей профильной школы. Также не будет приостанавливать ее.
- В начале июня министр Лисовой рассказал, что сейчас 80% общин сформировали сети академических лицеев.