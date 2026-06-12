В результате этого ученики будут учиться 12 лет. Министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, будут ли старшеклассники учиться в своих нынешних школах, пишет Укринформ.

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В каких школах будут учиться ученики 9 – 10 классов?

Чиновник отметил, что возможность для девятиклассников,, а также переведенных в 10 класс, завершить обучение в своих школах зависит от принятия соответствующего закона об образовании.

При этом он добавляет, что МОН руководствуется действующей редакцией закона о полном общем среднем образовании. Документ был принят в 2020 году.

Но в то же время зарегистрированы законопроект №15082 и альтернативный законопроект №15082-1, которые предусматривают решение вопроса – о возможности завершения обучения 9-классниками, а теперь уже 10-классниками, после перевода в следующий класс в своих школах. И когда закон будет принят, МОН со своей стороны обеспечит все подзаконные акты,

– заявил Лисовой.

Отметим, что в соответствии с Законом "О полном общем среднем образовании", до 1 сентября 2027 года в Украине должна заработать новая сеть лицеев для старшего профильного образования. Общины должны изменить типы учебных заведений или реорганизовать их. Поэтому в некоторых школах не будут открывать 10-е классы.

Законопроекты №№15082 и 15082-1 о внесении изменений в закон об образовании,, которые предусматривают обеспечение права учащихся 9 – 10 классов завершить обучение без смены школы,, были зарегистрированы в марте.

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