Внаслідок цього учні вчитимуться 12 років. Міністр освіти та науки Оксен Лісовий розповів, чи вчитимуться старшокласники у своїх чинних школах, пише Укрінформ.
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У яких школах вчитимуться учні 9 – 10 класів?
Посадовець зазначив, що можливість для дев'ятикласників, а також переведених до 10 класу, завершити навчання у своїх школах залежить від ухвалення відповідного освітнього закону.
При цьому додає, що МОН керується чинною редакцією закону про повну загальну середню освіту. Документ ухвалили у 2020 році.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Але водночас зареєстрований законопроєкт №15082 і альтернативний законопроєкт №15082-1, які передбачають розв'язання питання – можливість завершення навчання 9-класниками, а тепер вже 10-класниками, після переведення в наступний клас у своїх школах. І коли закон буде проголосований, МОН всі підзаконні акти зі свого боку забезпечить,
– заявив Лісовий.
Зазначимо, що відповідно до Закону "Про повну загальну середню освіту", до 1 вересня 2027 року в Україні має запрацювати нова мережа ліцеїв для старшої профільної освіти. Громади повинні змінити типи закладів освіти або реорганізувати їх. Тому в деяких школах не відкриватимуть 10-ті класи.
Законопроєкти №№15082 і 15082-1 про внесення змін до освітнього закону, які передбачають забезпечення права учням 9 – 10 класів завершити навчання без зміни школи, зареєстрували у березні.
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Що відомо про реформу "Профільна"?
З 2027 року повноцінно впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи. Учні вчитимуться 12 років.
- З вересня минулого року стартувало пілотування реформи. Цей етап передбачає тестування нових програм.
- Реформування запровадить два напрями навчання: академічний і професійний.
- У 10 – 12 класах не обов'язково має бути щонайменше 300 учнів у межах реформи старшої школи.
- Кабмін України не скасовуватиме реформу старшої профільної школи. Також не призупинятиме її.
- На початку червня міністр Лісовий розповів, що зараз 80% громад сформували мережі академічних ліцеїв.