В Україні погодили новий Порядок практичної підготовки здобувачів професійної освіти. Тепер студентам професійних коледжів платитимуть за роботу під час практики.

️️Тобто якщо під час виробничої практики студент не лише навчається, а де-факто виконує роботу для підприємства або надає послуги для роботодавця. Про це повідомив очільник Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Що зміниться для здобувачів профосвіти

Зі студентом мають укласти студентський трудовий договір, а винагороду за виконану роботу або надані послуги роботодавець виплачує безпосередньо на рахунок студента.

Раніше 50% зароблених студентом під час виробничої практики коштів могли перераховувати закладу освіти. Тепер ці кошти отримуватиме безпосередньо студент,

– уточнив нардеп.

Водночас для студентів, які вступили на навчання до 1 січня 2026 року, законодавство передбачає перехідний період, протягом якого продовжують діяти попередні правила.

Крім того, студентський трудовий договір означає офіційне оформлення трудових відносин. Тобто ще під час навчання студент може одночасно здобувати професію, отримувати досвід роботи та заробляти кошти.

Що це означає для роботодавців

Нардеп заявив, що для роботодавців це також важлива зміна.

Практика стає можливістю побачити майбутнього фахівця в роботі, навчити його працювати на певному обладнанні та за певними технологіями, а після завершення навчання – запросити вже підготовленого працівника до себе,

– уточнив Бабак.

За його словами, саме так і має працювати сучасна професійна освіта. Заклад освіти дає знання і готує до професії, роботодавець долучається до практичної підготовки, а студент ще під час навчання набуває досвід роботи.