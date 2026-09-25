Не "на произвол судьбы": як сказати українською
Коли підтримки більше немає і людина залишається сам на сам із обставинами, кажемо – залишено "на произвол судьбы". Але це – росіянізм.
А український відповідник тут дуже влучний. Розповідаємо з посиланням на "Горох".
Як сказати українською "на произвол судьбы"?
Іноді людину можна просто залишити саму. А можна залишити так, що вона муситиме сама давати собі раду з усіма проблемами.
І до цієї ситуації скажуть "залишили на произвол судьбы" – так часто кажуть під впливом російської. А українською тут є своє, дуже давнє й образне слово – напризволяще.
Напризволяще означає залишити когось без догляду, без нагляду, без допомоги, підтримки чи захисту, без будь-яких засобів, змусити самостійно давати собі раду з обставинами:
"залишити напризволяще",
"кинути напризволяще",
"покинути напризволяще".
Цікаво, що слово "напризволяще" пов'язане зі словом "призволяще", яке має значення "на волю", "у розпорядження долі, випадку". Тобто буквально вислів передає думку: залишити людину саму, віддати її на волю обставин.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Але слово стосується не лише людини. Напризволяще можна залишити тварину, сад, город, майно:
- До саду прилягав виноградник. Ніхто про нього не дбає, урожай кинуто напризволяще. (Олесь Гончар).
- Місцева міська картинна галерея завдячувала своїм збереженням і дальшим своїм розквітом виключно його наполегливості та невсипущій енергії. Він збирав для неї експонати в місті по будинках, що їх кинули власники напризволяще. (Віктор Домонтович).
Є ще варіанти цього вислову, близькі до дослівного перекладу:
на ласку долі,
на волю Божу,
на Божий догляд,
на Божу ласку.
Якщо хтось опинився без допомоги й мусить сам боротися з обставинами, він "залишився напризволяще". А от "на произвол судьбы" – це вже не українська конструкція.