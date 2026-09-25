А український відповідник тут дуже влучний. Розповідаємо з посиланням на "Горох".

Як сказати українською "на произвол судьбы"?

Іноді людину можна просто залишити саму. А можна залишити так, що вона муситиме сама давати собі раду з усіма проблемами.

І до цієї ситуації скажуть "залишили на произвол судьбы" – так часто кажуть під впливом російської. А українською тут є своє, дуже давнє й образне слово – напризволяще.

Напризволяще означає залишити когось без догляду, без нагляду, без допомоги, підтримки чи захисту, без будь-яких засобів, змусити самостійно давати собі раду з обставинами:

"залишити напризволяще" ,

"кинути напризволяще" ,

"покинути напризволяще".

Цікаво, що слово "напризволяще" пов'язане зі словом "призволяще", яке має значення "на волю", "у розпорядження долі, випадку". Тобто буквально вислів передає думку: залишити людину саму, віддати її на волю обставин.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Але слово стосується не лише людини. Напризволяще можна залишити тварину, сад, город, майно:

До саду прилягав виноградник. Ніхто про нього не дбає, урожай кинуто напризволяще. (Олесь Гончар).

Місцева міська картинна галерея завдячувала своїм збереженням і дальшим своїм розквітом виключно його наполегливості та невсипущій енергії. Він збирав для неї експонати в місті по будинках, що їх кинули власники напризволяще. (Віктор Домонтович).

Є ще варіанти цього вислову, близькі до дослівного перекладу:

на ласку долі,

на волю Божу,

на Божий догляд,

на Божу ласку.

Якщо хтось опинився без допомоги й мусить сам боротися з обставинами, він "залишився напризволяще". А от "на произвол судьбы" – це вже не українська конструкція.