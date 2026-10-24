Від "аж іскри летять" до "як мокре горить": у фрезеологізмах теж є протилежності

Ми звикли шукати антоніми серед окремих слів: високий – низький, день – ніч, сміятися – плакати. Але протилежні значення можуть мати й цілі вислови.

Фразеологізми – це справжні перлини мови. Вони допомагають пожартувати, влучно описати людину чи ситуацію, передати емоції без довгих пояснень. А ще вони можуть бути протилежними за значенням! Так-так, навіть у сталих висловів є свої антоніми. Розповідаємо з посиланням на репетиторку з мови Юлію.

Від "намотати на вус" до "викинути з голови" – як змінюються значення на протилежні у висловах?

Фразеологізми – це сталі сполучення слів, які мають цілісне, часто переносне значення. Ми не сприймаємо їх буквально, а розуміємо образ, який за ними стоїть.

Наприклад, "намотати на вус" означає запам’ятати щось важливе, взяти до уваги. А протилежне за змістом – "викинути з голови", тобто забути, перестати думати про щось.

"Тягнути лямку" – виконувати важку роботу. "Скинути ярмо" – звільнитися від тягаря, залежності.

– виконувати важку роботу. – звільнитися від тягаря, залежності. "Гаряча голова" – запальна людина. "Холодний розум" – здатність мислити спокійно.

Знали вислови мають протилежності: дивіться відео

"Аж іскри летять" – енергійно. " Як мокре горить" – мляво.

– енергійно. " – мляво. "Не в тім'я битий" – кмітливий. "Пороху не вигадає" – нетямущий.

– кмітливий. – нетямущий. "Співати дифірамби" – надмірно вихваляти, звеличувати когось. "Вичитувати мораль" – повчати, докоряти, сварити за щось.

Зверніть увагу! В українській мові та культурі "злидні" означають не лише бідність і нестатки, а й міфологічних істот – духів, які, за народними віруваннями, оселялися в хаті та приносили господарям нужду й нещастя.

"Голки не підточиш" – бездоганно, немає до чого причепитися. "Через пень-колоду" – недбало, абияк.

– бездоганно, немає до чого причепитися. – недбало, абияк. "Очей не відведеш" – дуже гарний, привабливий. "З душі верне" – викликає сильну відразу.

Є й інші цікаві пари:

"Пальцем не ворухнути" – нічого не робити, не докладати зусиль. " Аж зі шкіри пнутися" – дуже старатися, докладати максимум зусиль.

– нічого не робити, не докладати зусиль. " – дуже старатися, докладати максимум зусиль. "Як з гуски вода" – коли людині все минається без наслідків, її нічим не проймеш. " Брати близько до серця" – сильно переживати через щось.

– коли людині все минається без наслідків, її нічим не проймеш. " – сильно переживати через щось. "Знятися з місця" – вирушити, залишити місце. "Кинути якір" – зупинитися, осісти десь.

Важливо пам’ятати: такі пари не завжди є абсолютними антонімами в усіх контекстах. Іноді це вислови, які передають протилежні ситуації, стани чи поведінку.

А ще маємо безліч синонімів, тобто різних варіантів фразеологізмів, які можна застосувати до ситуації. Наприклад:

" Жити як вареник у сметані" – жити в достатку й не знати нестатків. "Покласти зуби на полицю" – бідувати, голодувати.

– жити в достатку й не знати нестатків. – бідувати, голодувати. "Купатися в золоті" – жити в розкоші. "Сухий хліб їсти" – бідувати, жити в злиднях.

Два приклади синонімів-фразеологізмів, які описують багатство та бідність, а їх значно більше.

Навіщо нам усе це знати?

Фразеологізми – не просто прикраса мовлення. Вони зберігають народний гумор, спостережливість і вміння кількома словами сказати більше, ніж цілим реченням. А коли знаємо ще й протилежні за значенням вислови, то маємо більше способів висловитися влучно.

Тож не лише запам’ятовуймо фразеологізми, а й шукаймо їхні мовні пари. Бо іноді, щоб краще зрозуміти один вислів, достатньо знайти його протилежність.