Освіта і наука – у пріоритеті: скільки грошей і на що саме заклали у проєкті держбюджету-2027

Уряд погодив проєкт Державного бюджету України на 2027 рік. Освіта і наука – серед пріоритетів держави.

Попередньо загальні видатки на освіту і науку на наступний рік становлять 328,5 мільярда гривень. З цієї суми 286,6 мільярда гривень мають скерувати на бюджетні програми МОН. Це на 43,4 мільярда гривень більше ніж торік, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

На що і скільки коштів передбачили

Очільник МОН Андрій Бутенко заявив: попри війну, фінансування на освіту та науку зростає. Це інвестиція у майбутнє країни.

Суми фінансування ще можуть змінитися. Серед ключових освітніх напрямів – оплата праці педагогів, шкільне харчування, стипендії, розвиток інфраструктури та закладів освіти.

На освітню субвенцію місцевим бюджетам у 2027 році попередньо передбачили 192,8 мільярда гривень — на 32,1 мільярда гривень більше ніж цьогоріч.

Академічні стипендії. На виплати студентам і курсантам, аспірантам та докторантам коледжів та вишів передбачили 9,4 мільярда гривень. Це на 2,8 мільярда гривень більше ніж у 2026 році.

На підготовку кадрів коледжами передбачили 7,9 мільярда гривень — на 2,9 мільярда гривень більше ніж у бюджеті 2026 року.

На підготовку фахівців і забезпечення роботи ЗВО передбачили 28,4 мільярда гривень — на 8,2 мільярда гривень більше ніж у бюджеті 2026 року.

Підтримка дітей з особливими освітніми потребами. На відповідну субвенцію місцевим бюджетам передбачили 495,4 мільйона гривень — на 45,4 мільйона гривень більше ніж у бюджеті 2026 року.

На розвиток науки та інновацій передбачили рекордні 24,2 мільярда гривень, з яких 9,7 мільярда гривень — за бюджетними програмами МОН для фінансування наукових установ та інших напрямів у сфері управління міністерства.

Кошти спрямовуватимуть на пріоритетні наукові дослідження й розробки, наукову діяльність університетів та наукових установ, зокрема програм, пов’язаних з переходом на нову модель фінансування науки за результатами державної атестації, розвитком дослідницької інфраструктури, Національною системою дослідників, проєктною аспірантурою та постдокторантурою. Також збільшили грантову підтримку через Національний фонд досліджень України, дослідження на антарктичній станції «Академік Вернадський» та інші напрями.

Цьогоріч загальні видатки на науку та інновації становили 19,9 мільярда гривень, з яких 7,3 мільярда гривень передбачили за бюджетними програмами МОН.

Цікаво У державному бюджеті на 2026 рік на освіту і науку передбачили 298,8 мільярда гривень. Це було на 85,4 мільярда гривень більше ніж у 2025 році.

Безпека учнів і педагогів та доступ до очного навчання й надалі залишаються пріоритетами держави.

У проєкті бюджету передбачили також кошти на облаштування укриттів, оновлення навчальних просторів і обладнання для Нової української школи, модернізацію їдалень та харчоблоків, закупівлю шкільних автобусів, а також оновлення майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти. Обсяги фінансування цих напрямів додатково уточнюватимуть під час опрацювання проєкту бюджету з урахуванням потреб закладів освіти та можливостей бюджету.

Далі проєкт Державного бюджету України на 2027 рік внесуть на розгляд Верховної Ради України. Після опрацювання проєкту з народними депутатами відбудеться його розгляд у першому читанні.

Остаточні обсяги фінансування визначать після ухвалення Закону України «Про Державний бюджет України на 2027 рік».