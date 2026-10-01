Не "пєрєводчік": українське слово з точною назвою професії
Тут навіть не потрібно шукати складний відповідник. Російському пєрєводчік українською відповідає цілком природне слово, яким ми користуємося щодня.
Розбираємося, звідки воно походить і чому саме так, з посиланням на "Горох".
Як українською назвати "пєрєводчіка"?
Назви професій зазвичай розповідають нам про те, чим займається людина. Але через тривалий вплив російської мови деколи ми вживаємо росіянізм, а не український відповідник.
Тому можна почути, що людину, яка перекладає текст з однієї мови іншою, допомагає порозумітися людям, які говорять різними мовами, або працює з усним перекладом, називають "переводчиком".
В українській літературній мові такого слова немає, а нормативний відповідник – перекладач.
Слово "перекладач" утворене від дієслова "перекладати", а не "переводить". Воно має прозору будову: той, хто перекладає, тобто переносить зміст сказаного або написаного іншою мовою.
До речі, залежно від роботи можна уточнити, про який саме переклад ідеться:
- перекладач – людина, яка перекладає письмові тексти;
- усний перекладач – перекладає усне мовлення;
- синхронний перекладач – перекладає майже одночасно з мовцем;
- перекладач жестової мови – здійснює переклад між жестовою та словесною мовами.
Тож якщо наступного разу захочеться сказати "пєрєводчік", згадайте просту формулу: перекладає → перекладач.
Ця професія, як і низка інших, має свій день – 30 вересня. Дата не випадкова – це день пам'яті святого Єроніма, який вважається покровителем перекладачів.
Що означає слово "переводити" в українській мові?
Слово "переводити" є в українській мові, але це не означає, що ним можна замінити російське "переводить" у будь-якому значенні. Усе залежить від того, про що саме йдеться.
"Переводити" слово багатозначне, і використати його можна, коли маємо на увазі:
- Допомагати комусь перейти на інший бік. Наприклад: "Перевести бабусю через дорогу".
- Переміщати когось або щось в інше місце чи становище. Наприклад: "Перевести учня до іншої школи", "Перевести годинник на зимовий час".
- Змінювати посаду, статус або умови. Наприклад: "Працівника перевели на іншу посаду", "Студентів перевели на другий курс".
- Виражати величину в інших одиницях вимірювання. Наприклад: "Перевести метри в сантиметри".
Але є випадки, коли варто обрати інше слово.
Якщо йдеться про передавання тексту чи усного мовлення іншою мовою, правильно казати "перекладати": перекладати текст українською, перекладати з англійської.
А для пересилання грошей краще вживати "переказувати": переказати кошти на картку, переказати гроші родичам.
Водночас слово "переводити" має й інші значення. Наприклад, у вислові "переводити гроші на вітер" воно означає марно витрачати кошти, а "переводити папір" чи "переводити харчі" – витрачати щось даремно.
Отже, "переводити" – цілком українське слово, але вживати його потрібно відповідно до значення.