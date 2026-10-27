Радіодиктант 2026: куди надсилати текст на перевірку

Сьогодні, 27 жовтня, українці знову дружно писали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Цьогоріч флешмоб відбувся у День української писемності та мови.

Під час Радіодиктанту тривав збір на проєкт "Дронопад" від благодійного фонду "Повернись живим". Суспільне при цьому повідомляє, куди надсилати текст диктанту на перевірку.

Куди надсилати свій текст Радіодиктанту

Якщо хочете, щоб ваш диктант перевірили фахівці, ви можете:

Надіслати текст Радіодиктанту паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше ніж 28 жовтня.

Сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 29 жовтня на адресу rd@suspilne.media.

У четвер, 29 жовтня, об 11:00 на платформах Суспільного оприлюднять текст Радіодиктанту національної єдності, щоб кожен зміг перевірити свій текст самостійно.

Що відомо про Радіодиктант у 2026 році Автором тексту цьогоріч є письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Читців цьогоріч було двоє. Це вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва.

Радіодиктант транслювали у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного Мовлення:

Українське Радіо та Радіо Культура;

YouTube-канал Українського Радіо;

телеканал, сайт та YouTube-канал Суспільне Культура;

застосунки: suspilne.radio та Дія.

Трансляція Радіодиктанту 2026: онлайн